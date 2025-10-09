GENERANDO AUDIO...

Omar Bravo tendría otras dos investigaciones pendientes. FOTO: Cuartoscuro

El exfutbolista Omar Bravo tiene dos carpetas de investigación archivadas relacionadas con denuncias presentadas en su contra, de acuerdo con la Fiscalía del Estado de Jalisco. Aunque la autoridad no precisó los delitos, sí aclaró que cada carpeta corresponde a una víctima distinta y que son independientes del caso vigente por el delito de abuso sexual infantil agravado.

De acuerdo con la dependencia, las dos carpetas se encuentran en archivo de concentración y están siendo revisadas para determinar la información exacta y las circunstancias de cada denuncia.

“Hay antecedentes de dos carpetas previas”: Fiscalía de Jalisco

En conferencia, Elizabeth Canales Rodríguez, vicefiscal de Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas y Adolescentes, explicó que se trabaja en la revisión de las carpetas previas contra Omar Bravo para poder ofrecer datos verificados.

“Sí, hay un antecedente de dos carpetas previas que están en archivo de concentración. Son anteriores y se están revisando para, en su momento, poder dar información precisa y oportuna”, indicó la funcionaria.

Canales subrayó que la única carpeta activa corresponde al caso actual de abuso sexual infantil agravado, cuya audiencia de vinculación a proceso está programada para este viernes 10 de octubre a las 9:00 horas, en el órgano jurisdiccional ubicado en el área de Puente Grande, Jalisco.

Información bajo reserva por tratarse de una víctima menor de edad

Respecto a las posibles circunstancias del delito, como un traslado de la víctima a otros domicilios, la vicefiscal enfatizó que se debe actuar con prudencia, pues se trata de una menor de edad, lo que exige una perspectiva de infancia y de género.

“Tenemos que ser muy cuidadosos con la información porque hablamos de una menor víctima y debemos respetar el debido proceso”, señaló Canales.

La funcionaria reiteró que la información sobre el caso de Omar Bravo permanece reservada hasta que el juez determine la situación jurídica del exjugador, momento en el que la Fiscalía podrá ofrecer más detalles.

Finalmente, Canales Rodríguez destacó que el caso se encuentra en una etapa inicial y que será fundamental esperar la resolución del juez para establecer el curso del proceso, así como un posible plazo de cierre de investigación complementaria o una suspensión condicional del proceso.