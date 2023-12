Rey Mysterio sin planes de retiro, su hijo le regresó las ganas de seguir en el ring

Rey Mysterio sin planes de retiro. Foto: Gettyimages.

Hace dos años, Rey Mysterio comenzó a plantearse la idea del retiro de la lucha libre profesional, sin embargo, ahora que su hijo Dominik Mysterio ha comenzado a triunfar en este deporte, Óscar Gutiérrez encontró “ánimo” para seguir adelante.

Rey Mysterio, una de las leyendas de la Lucha Libre, sabe que a sus 48 años el retiro está cerca, incluso había comenzado a hacer planes como pasar mucho tiempo al lado de su esposa Angie Gutiérrez, quien lo ha acompañado desde hace 27 años.

“Lo que me dio vida de nuevo fue que mi hijo haya ingresado al deporte de la lucha y que su crecimiento haya sido tan rápido en tres años. Nos coronamos como campeones de parejas, fuimos padre e hijo por primera vez, y de repente Rey Mysterio contra su hijo Dominik, fue algo tan rápido, que yo creo que me dio ánimo y vida para seguir adelante”, reveló a Unotv.com.

[Sigue el canal de Uno TV en WhatsApp: Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Sin miedo a comparaciones

Dominik Gutiérrez es un luchador profesional estadounidense de 26 años, que actualmente trabaja para la empresa WWE, donde se presenta en la marca Raw bajo el nombre de «Dirty» Dominik Mysterio.

Para su padre, lo más importante es tratar de enseñarle todo lo que sabe y sobretodo, que se enfoque mucho en lo que quiere, pues siempre van a haber comparaciones, sobretodo los primeros años de carrera.

“Él se volvió rudo, ahora peleamos en contra y creo que eso le está abriendo su propio camino, de alguna manera como que le quitó la presión en la espala. La gente sabe que es mi hijo, pero él ya tiene su propio público”. Rey Mysterio.

Rey Mysterio comparte trucos para mantenerse en forma

El luchador Rey Mysterio reveló que para mantenerse en buena condición física, todas las mañanas ingresa en agua muy fría, durante tres minutos.

Además, pasa varios minutos en un sauna infrarojo, para que le ayude con las lesiones de sus huesos y hace terapias de células: “esto es algo que me ha regenerado y me ha dado vida para poder seguir y levantarme en las mañanas sin tener dolor alguno”.

Sigue vigente en WWE

Con 48 años, Óscar Gutiérrez, mejor conocido como Rey Mysterio, lleva cinco años presentándose semana a semana en las funciones estelares del Monday Night Raw y Smackdown y con destacadas actuaciones sigue ganándose el cariño del público. Cabe recordar que Rey Mysterio ha ganado 23 títulos entre la WWE y la WCW.

Estrena serie animada “Rey Mysterio vs La Oscuridad”

Rey Mysterio intenta mostrar un poco de lo que fue su vida en serie, primero como aficionado a la lucha y luego convirtiéndose en una superestrella, todo, ligado a una historia en la que tiene que vencer a los enemigos que intentan hacer el mal en el mundo.

Dentro de los personajes que ayudarán al luchador mexicano en esta misión de hacer el bien, hay un niño llamado Óscar. Hay que recordar que en la vida real, el luchador se llama Óscar Gutiérrez, por lo que existe ese hilo de mostrar lo que fue su vida.

La serie cuenta con 10 episodios, de 30 minutos cada uno: “los capítulos ya estaban escritos, me los presentaron y si había algo que no me gustara o si tenía una sugerencia la hice”

La caricatura “Rey Mysterio vs La Oscuridad” es una producción animada elaborada por los Hermanos Calavera, animadores mexicanos de ¡Viva Calavera! y el mismo gladiador mexicano.