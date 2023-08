Ricardo “Tuca” Ferretti explica los motivos sobre su salida del Cruz Azul

“Tuca” Ferretti dijo que se tomará un descanso hasta diciembre. Foto: Cuartoscuro

El lunes pasado Ricardo “Tuca” Ferretti fue cesado como director técnico del Cruz Azul y ahora el brasileño explicó el motivo por el cual ya no siguió en La Máquina.

“Tuca” Ferretti estuvo seis meses al frente del Cruz Azul y tras el fracasó que representó su participación en la Leagues Cup fue despedido y aseguró que la falta de goles determinó su salida.

En entrevista con medios al salir de su junta con los directivos del Cruz Azul, el estratega dijo que “esto se gana con goles, nosotros tuvimos demasiadas oportunidades y no la metimos”.

También aseguró que no hay enemistades con la directiva cementara, debido a que no se pudo despedir de los jugadores y que está tranquilo, sin rencores y que así es el futbol.

Ver más Tranquilo😌



Así se encuentra el 'Tuca' Ferretti a dos días de ser cesado de Cruz Azul #ConLosProta pic.twitter.com/k0StG759YA — Los Protagonistas (@losprota) August 9, 2023

“No tenemos por qué enemistarnos, yo por lo menos no pienso así, son cosas de futbol, siempre he sido consciente de que el puesto de entrenador es posible que puedan pasar este tipo de cosas y hoy me tocó, nunca me había pasado, además no soy el primero y tampoco voy a ser el último”. Ricardo “Tuca” Ferretti

“Tuca” Ferretti recibió la noticia de su despido en voz del “Conejo” Pérez luego de finalizar un entrenamiento.

Ricardo “Tuca” Ferretti agradece apoyo

Además agradeció el apoyo brindado en estos meses y que hizo lo posible por tener un buen desempeño. “Creo que puse todo de mi parte junto con la gente que me apoyaba, los jugadores también. Les agradezco todo el apoyo que me tuvieron en estos meses y naturalmente me voy tranquilo, no soy amargado ni rencoroso”, aseguró.

Ricardo “Tuca” Ferretti aseguró que se tomará un descanso hasta diciembre, y sobre la llegada de su reemplazo, Joaquín Moreno, le deseo mucha suerte.