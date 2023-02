Rihanna enciende el show de medio tiempo del Super Bowl 2023, ve las mejores imágenes y memes

Rihanna encendió el medio tiempo del Super Bowl 2023.

Rihanna regresó a los escenarios tras siete años de ausencia y en medio de su segundo embarazo encendió con su música el show de medio tiempo del Super Bowl 2023, donde le rindió tributo a sus raíces caribeñas este domingo en el State Farm Stadium de la Universidad de Phoenix, donde Kansas City Chiefs se impuso a los Philadelphia Eagles (38-35).

La cantante deslumbró vestida de rojo e interpretó varios de sus éxitos en el descanso del partido en Glendale, entre ellos: “Bitch Better Have My Money”, “Where Have you Been”, “Pour It Up”, “Umbrella”, “All of the Lights” y “Diamonds”.

La famosa hizo su aparición a través de una escalera suspendida en las alturas del estadio, las cuales subían y bajaban al ritmo de sus canciones, mientras los fuegos artificiales iluminaron el cielo de Arizona.

Ver más Rihanna volviendo a los escenarios después de 6 años estando embarazada y cantando sus mejores temas aaa QUE MUJER pic.twitter.com/y8oHpRRn2E — Juan Paxtian 🇲🇽 (@juanpaxty) February 13, 2023

Rihanna, nacida en Barbados y ganadora de nueve premios Grammy, dio a luz en mayo de 2022 junto con el también cantante A$AP Rocky, la famosa había estado alejada de los escenarios desde hace siete años. Ahora, nueve meses después, su representante confirmó las especulaciones de que la intérprete espera a su segundo hijo.

Esta fue la primera vez que Rihanna se presenta en un show de medio tiempo, pues la cantante rechazó actuar en el Super Bowl 2019 en solidaridad con Colin Kaepernick, exquarterback de los San Francisco 49ers quien protestó contra la brutalidad policial arrodillándose durante el himno nacional. Ningún otro equipo volvió a contratar a Kaepernick desde su salida de los 49ers en 2017.

En los últimos años, el espectáculo del Super Bowl ha presentado numerosos artistas. En 2022, 50 Cent se unió a los cabezas de cartel Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar. Entre las mujeres que han hecho historia dentro de los shows del medio tiempo está Katy Perry, Jennifer Lopez y Shakira.

¡Rihanna está embarazada de su segundo hijo!

Tras su aparición en el show de medio tiempo del Super Bowl, usuarios de redes sociales comenzaron a preguntarse si Rihanna se encuentra embarazada de su segundo hijo, pero aunque la famosa no declaró al respecto, uno de sus representantes confirmó la noticia a “The Hollywood Reporter“.

Y los memes del medio tiempo no faltaron

Durante este Super Bowl 2023, tampoco faltaron los memes de la presentación de la famosa.

Ver más Nadie:@rihanna en el medio tiempo del Super Bowl: pic.twitter.com/DIlLvSW1ry — 𝕾𝖆𝖗𝖆 𝕸𝖆𝖗𝖙𝖎𝖓 (@SARAOCASIO24) February 13, 2023

Incluso, hubo usuarios que recordaron la vez que el actor Tom Holland bailó la canción de “Umbrella” en el programa Lip Sync Battle en 2017, y se preguntaron por qué Rihanna no lo consideró para llevarlo al show de medio tiempo.

Ver más "Tom Holland":

Porque no fue requerido para cantar 'Umbrella' junto a Riri.pic.twitter.com/m0p7Pzh4ZV — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 13, 2023

También, hubo usuarios que publicaron imágenes de la interprete de señas que suele acompañar las transmisiones televisivas y aseguraron que tenía más energía que la misma Rihanna.