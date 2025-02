Robbie Williams desató una ola de reacciones en redes sociales tras desmentir su supuesta participación en el show de medio tiempo del Super Bowl del próximo año ya que dijo que solo fue una especie de broma. La noticia provocó críticas y decepción entre sus seguidores, quienes ya anticipaban verlo en el escenario del evento deportivo más importante del fútbol americano.

El pasado domingo 9 de febrero se celebró el Super Bowl LIX, cuyo show de medio tiempo estuvo a cargo de Kendrick Lamar. Acompañado de SZA y el actor Samuel L. Jackson como invitados especiales, Lamar presentó un espectáculo cargado de mensajes políticos y revolucionarios pero que no fueron bien recibidos por diversos sectores.

Apenas unos días después, Robbie Williams acaparó la atención al anunciar en su cuenta oficial de X que sería el artista principal del show de medio tiempo en 2026, emocionando a sus fanáticos. Sin embargo, la ilusión duró poco, pues poco después se descubrió que todo había sido una broma.

OMG. I’ve just been asked to do next year’s halftime at the Super Bowl. So honoured guys. Thank you 🤝🙌❤️