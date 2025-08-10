Roberto Ahumada y José Ignacio Navarro dan a México primeras medallas en Juegos Panamericanos Junior 2025

GENERANDO AUDIO...

Delegación mexicana en los Juegos Panamericanos Junior 2025./Foto: Cuartoscuro.

Roberto Ahumada y José Ignacio Navarro le dieron a México la primera medalla en los Juegos Panamericanos Junior 2025. Ambos atletas se colgaron el bronce en la prueba de doble par de remos cortos.

De acuerdo con el sitio deportivo Claro Sports, la dupla tricolor clasificó a la final por repechaje con un tiempo de 6:48.03, y en la lucha por las preseas se batieron mano a mano con Chile, quedándose a poco de la plata. Finalmente, cruzaron la meta en 6:34.71, solo a segundos de los chilenos (6:33.28) y de los campeones brasileños (6:31.97).

Tras su hazaña en los Juegos Panamericanos Junior 2025 que se llevan a cabo en la ciudad de Asunción, Paraguay; la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) felicitó a través de redes sociales a los dos atletas mexicanos.

El esfuerzo mexicano se hace ver

Más allá del podio, el esfuerzo de toda la delegación fue notable, y es que, la mexicana Ximena Castellanos terminó 4ª en par de remos cortos femenil. Mientras que José García y Erick Muñoz finalizaron 5º en dos remos sin timonel.

De esta forma México arranca su participación con fuerza en el camino a obtener más medallas.