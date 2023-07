Rodolfo Pizarro llega a AEK Atenas: se reencontrará con Orbelín Pineda y Matías Almeyda

Rodolfo Pizarro llega a Europa con AEK Atenas | Foto: Twitter (@AEK_FC_OFFICIAL)

Rodolfo Pizarro, futbolista mexicano de 29 años, finalmente llegó a Europa en las filas del AEK Atenas de Grecia. De esta forma, el tamaulipeco se reencontrará con Orbelín Pineda y el entrenador Matías Almeyda, con quienes ganó la Liga MX con Chivas en 2017.

¡Se cumple el sueño europeo de Rodolfo Pizarro!

A través de sus redes sociales, AEK Atenas anunció oficialmente la contratación de Rodolfo Pizarro. El exjugador de Rayados y Pachuca firmó contrato con los helénicos hasta el verano de 2025, según el comunicado oficial del equipo.

En su primera temporada en Grecia usará el dorsal 70 y, de convencer al entrenador Matías Almeyda, podrá renovar su contrato. “¡Rodolfo Pizarro de amarillo y negro! (…) ¡Bienvenido a la familia AEK!”, escribió el equipo.

El futbolista mexicano deslumbró en la Liga MX desde que debutó con Pachuca, pero no salió a Europa en ese entonces. Chivas confió en su talento para consagrarse y a pesar de ser campeón en ambos equipos, el sueño europeo no se cumplió.

Rayados de Monterrey se hizo de su carta y también fue campeón del torneo local. Sin importar sus números y funcionamiento, no logró llegar a Europa. En el futbol mexicano logró los siguientes títulos:

Liga MX con Pachuca en 2016

Liga MX con Chivas en 2017

Copa MX con Chivas en 2017

Liga de Campeones con Chivas en 2018

Liga MX con Monterrey en 2019

Liga de Campeones con Rayados en 2019

Su siguiente destino fue el Inter Miami F.C., equipo del que salió tras la llegada de Lionel Messi al plantel rosado de Florida. Finalmente, tras casi 11 años de carrera, llegará a Grecia con el AEK Atenas.

Se reencontrará con Orbelín Pineda y Matías Almeyda

Rodolfo Pizarro tuvo uno de los momentos más exitosos de su carrera en 2017 cuando levantó el doblete (Liga MX y Copa MX) con Chivas de Guadalajara. En ese entonces, el tamaulipeco hizo mancuerna en la delantera con Orbelín Pineda, quien después se iría a Cruz Azul un año después.

En el torneo del doblete, el equipo era dirigido por el argentino Matías Almeyda, el único entrenador en ser campeón con el “Rebaño”. De la misma forma que Pineda, el estratega salió en 2018 de Guadalajara para llegar al San Jose Earthquakes de la MLS.

Almeyda llegó al AEK Atenas en la temporada 2022-2023 y trajo consigo a Orbelín Pineda. Ambos salieron campeones de la Superliga y Copa de Grecia. Lo que les valió de quedarse una temporada más en el futbol helénico.

Para la segunda temporada de ambos en el conjunto amarillo, el argentino pudo probar la misma fórmula de éxito para repatriar a un viejo conocido: Rodolfo Pizarro, uno de sus hombres de confianza, para tratar de ser campeones de nuevo, esta vez en Europa.

¡Dejó el “10” del Inter de Miami para dejárselo a Messi!

El único equipo en el que Rodolfo Pizarro no se proclamó campeón fue Inter Miami. Con sólo 7 goles anotados, no pudo consagrarse en la MLS. A raíz de la llegada de Lionel Messi, no sólo tuvo que dejar su número “10“, sino que salió inmediatamente del equipo.

Asimismo, con la llegada de Sergio Busquets, el mexicano dejó de tener cabida en el conjunto de Florida. De esta forma, lo más destacado de su paso con Miami fue que será recordado como el predecesor de Messi con el dorsal que lo vio convertirse en leyenda.

La llegada de Rodolfo Pizarro a Europa podría servir para sellar su regreso a la Selección Mexicana, en donde levantó la Copa Oro de 2019. A sus 29 años, tendrá una nueva oportunidad para consagrarse y despuntar el talento que lo catapultó como uno de los mejores futbolistas mexicanos entre 2016 y 2018.