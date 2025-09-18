Rodrigo Huescas asiste en el empate del Copenhague ante Bayer Leverkusen en Champions

GENERANDO AUDIO...

El mexicano hizo su debut en la competencia | via Reuters

Rodrigo Huescas debutó en la Champions League con una destacada participación en el empate 2-2 entre Copenhague y Bayer Leverkusen en el Parken Stadion. El club danés se adelantó dos veces, con asistencia del mexicano en el segundo gol, pero un autogol en tiempo añadido impidió la victoria. Grimaldo empató con un tiro libre para los alemanes y, pese a la euforia local, el desenlace fue amargo para los daneses, que dejaron escapar un triunfo histórico en su estreno europeo. AQUÍ LA CRÓNICA COMPLETA