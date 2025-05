Rodrigo Huescas, futbolista mexicano del F. C. Copenhague de Dinamarca, fue condenado este lunes a 20 días de prisión incondicional por conducir a exceso de velocidad, según anunció el club danés a través de un comunicado.

En Unotv.com te contamos la controversia del canterano de Cruz Azul, así como la condena completa del seleccionado nacional que podría comprometer su futuro en el futbol europeo.

El futbolista mexiquense de 21 años fue condenado este 5 de mayo por conducción temeraria en el Tribunal Municipal de Copenhague, dictando las siguientes sanciones:

Fuente: F. C. Copenhague

El F. C. Copenhague informó que, en torno a la cuestión de los 20 días de prisión, ahora se llegará a un acuerdo con el servicio de libertad condicional que decidirá cómo se debe cumplir dicha condena.

“Por ello, Rodrigo Huescas está ahora a la espera de esa decisión. Este horizonte temporal aún se desconoce”, informó el club danés.

El canterano de Cruz Azul y seleccionado mexicano excedió el límite de velocidad , violando las leyes de tránsito al conducir a 111 kilómetros por hora (km/hr) en una zona de 50 km/hr, según informó la Selección Mexicana el pasado 28 de marzo.

Por esta razón, no sólo se le sancionó provisionalmente con 20 días de prisión incondicional, sino que también se le revocó su licencia de conducir, informó FC Copenhague a la Selección Nacional de México.

Además, se informó que el club danés enfatizó a Rodrigo Huescas que no respetar la legislación danesa “es completamente inaceptable” y que, como representante de la institución, debe dar el ejemplo y actuar correctamente.

A través del comunicado de este lunes, difundido por el F. C. Copenhague, Rodrigo Huescas dio declaraciones sobre lo sucedido y asumió su responsabilidad.

“Siento mucho lo que pasó. Sé que hice algo potencialmente peligroso y muy malo. Me disculpo una vez más y lamento mucho las consecuencias negativas que esto ha traído consigo. Puedo ver qué le ha hecho a mi familia y qué incertidumbre ha creado. Me duele saber que he expuesto a los que amo a esto”.

Rodrigo Huescas