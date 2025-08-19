GENERANDO AUDIO...

Rodrigo Pacheco se enfrentará a Francesco Passaro. FOTO: AFP | Ilustrativa

Rodrigo Pacheco avanzó a la segunda ronda de la qualy del US Open tras vencer al francés Sascha Gueymard Wayenburg, poniendo fin a una sequía de más de 15 años sin que México tuviera representación en la fase de clasificación de singles masculinos de este torneo.

El joven yucateco de 20 años es considerado uno de los jugadores líderes en el tenis mexicano con resultados positivos en Brasil y México.

Remontada histórica en Nueva York

El tenista Rodrigo Pacheco consiguió su primera victoria como profesional en un torneo de Grand Slam, tras imponerse 6-7 (2), 6-3 y 6-1 al francés Sascha Gueymard Wayenburg en la fase de clasificación del US Open 2025.

[TE PUEDE INTERESAR: Denis Shapovalov se corona en el Abierto de Los Cabos]

El partido, disputado en la cancha 11, se extendió por dos horas y 17 minutos, con un apoyo constante del público hacia el exponente azteca.

Así fue el triunfo de Pacheco

Perdió el primer set en un desempate cerrado (6-7, 2-7)

En el segundo parcial, luego de ir arriba 3-0, permitió la reacción de su rival, pero cerró 6-3

En el tercero no dejó dudas, ganando nueve de los últimos 10 juegos para sellar el 6-1 definitivo

Al finalizar, agradeció al público con autógrafos, saludos y fotos, mostrando su entusiasmo por el logro.

Rodrigo Pacheco obtiene primer triunfo mexicano en 15 años

El avance de Pacheco rompe una sequía de más de década y media sin victorias mexicanas en la fase de clasificación de singles masculinos del US Open.

Pacheco llegó al torneo como número 226 del ranking ATP, mientras que su rival francés, de 22 años, se ubica en la posición 208.

En la segunda ronda de la qualy, Rodrigo se enfrentará al italiano Francesco Passaro, décimo cabeza de serie y actual número 121 del mundo este 20 de agosto de 2025.