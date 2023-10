Rodrigo Pacheco, la historia detrás de la promesa mexicana del tenis

Rodrigo Pacheco platicó con Gabriela Calzada sobre su carrera en el tenis y cómo a sus 18 años llegó a convertirse en el número 1 del Ranking Juvenil del mundo de la International Tenis Federation (ITF) en mayo pasado, cuando conquistó el Trofeo Bonfiglio en Milán (Milan ITF 500).

“Después de los cuatro Gran Slam, Milán es el quinto torneo más importante [..] y cuando gané me dieron la mejor noticia de mi vida, que me convertía en el número 1 del mundo”, confesó Pacheco.

Los portales deportivos describen a Rodrigo Pacheco como la esperanza que tiene el tenis nacional para poder regresar al Grand Slam. Una joven promesa que llegó a las canchas con cinco años, y que a los ocho ya competía en el llamado deporte blanco.

“Yo soy de Mérida y a los siete años me llevaron a una competencia en Campeche […] yo competí con jugadores de 10 años, y yo con siete años pude llegara cuartos de final”, contó.

“Desde ese momento decidí que mi vida iba a ser el tenis, ese es el momento que me marcó para toda la vida”. Rodrigo Pacheco, tenista

“Desde los 12 ya viajo sólo con mis entrenadores, si me he perdido mucho de lo que es una vida normal, yo estoy prácticamente 40 semanas fuera de mi casa; viajando, compitiendo y entrenando, pero el tenis es mi vida”, dijo.

Pacheco, que es zurdo y juega con revés a dos manos, confesó que su máximo referente es Rafael Nadal, un deportista que también ayudó a consolidar el sueño del mexicano, que el pasado junio se proclamó campeón en Roland Garros en la modalidad de dobles juniors, junto a su compañero, el tenista ruso Yaroslav Demin.

—¿Cómo ha sido el camino para lograrlo, que ventajas has encontrado frente a otros rivales?

—Todos los países tienen diferentes culturas, eso hace que cada rival sea distinto, un mexicano tiene más pasión, yo todavía me pongo nervioso a comparación de un alemán que es más frío, ellos entran a la cancha y es un día de campo para ellos. Sin embargo, cuando se enojan ya no quieren luchar y yo nunca me doy por vencido.

Rodrigo Pacheco se ha convertido en la esperanza del tenis nacional

“Uno tiene que creer en si mismo”, confesó Rodrigo Pacheco, quien actualmente es una de las grandes promesas del tenis nacional. Y agregó que en cinco años, ya con 23 años, se ve jugando los cuatro Gran Slam.

“El tenis mexicano ha estado un poco escaso, pero siempre hay que confiar, vienen retos grandes para romper esos malos tiempos” Rodrigo Pacheco

El talento de Rodrigo Pacheco ha sido captado por grandes marcas, quienes han decidido patrocinarlo para impulsar su carrera como profesional, destacando el apoyo que recibe por parte de Telcel y Oppo México.