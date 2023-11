Rodrygo denuncia insultos racistas tras discusión con Lionel Messi

No para la polémica tras pelea entre Rodrygo y Lionel Messi – Foto: AFP

Rodrygo Goes, delantero de la Selección de Brasil, denunció que ha recibido insultos racistas tras su pelea con Lionel Messi en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro el pasado martes 22 de noviembre.

El partido entre Argentina y Brasil no sólo dejó actos violentos entre la policía y la afición, sino también la primera derrota de la “canarinha” en eliminatorias mundialistas desde su cancha y, ahora, una presunta ola de comentarios racistas.

Rodrygo denuncia racismo tras altercado con Messi

A través de su cuenta de redes sociales, Rodrygo, también jugador de Real Madrid, aseguró que recibió múltiples insultos racistas luego del partido de Brasil y Argentina en el que protagonizó una pelea viral con Lionel Messi.

“Los racistas siempre están de servicio. Mis redes sociales fueron invadidas de insultos y todo tipo de tonterías. ¡Está ahí para que todos lo vean!” Rodrygo Goes

Ver más Os racistas estão sempre de plantão. Minhas redes sociais foram invadidas com ofensas e todo tipo de absurdo. Está aí pra todo mundo ver!



Se não fazemos o que eles querem, se não nos comportamos como eles acham que devemos, se vestimos algo que os incomoda, se não baixamos a… pic.twitter.com/JtsPYrQPDT — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) November 23, 2023

Asimismo señaló lo siguiente: “Si no hacemos lo que ellos quieren, si no nos comportamos como ellos creen que debemos, si usamos algo que les molesta, si no agachamos la cabeza cuando nos atacan, si ocupamos espacios que ellos creen son solo suyos, los racistas toman medidas con su comportamiento criminal”.

¿Por qué se habrían peleado Rodrygo y Messi?

El partido entre Brasil y Argentina, correspondiente a la jornada 6 de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, empezó con casi media hora de retraso debido a enfrentamientos entre hinchas argentinos y policías brasileños

Lionel Messi lideró a los jugadores de la “albiceleste” a los vestuarios y regresaron al césped del Maracaná diecisiete minutos después, cuando la situación ya estaba bajo control.

En ese momento, Rodrygo y Messi se hicieron de palabras. En dicha discusión, el brasileño habría llamado “cobardes” a los jugadores de la selección campeona del mundo, según la emisora argentina TyC Sports.

Ver más CLIMA CALIENTE: Messi y Rodrygo, cara a cara en el Maracaná antes del arranque del encuentro. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/vV3FNGXrnJ — TyC Sports (@TyCSports) November 22, 2023

De acuerdo con el medio, el camisa 10, que llegó a agarrar del cuello al exjugador del Santos, le respondió que son “campeones del mundo” y le dijo que “cerrara la boca”.

Finalmente, Argentina ganó por 0-1 en la que fue la primera derrota en casa de Brasil en una fase clasificatoria para una Copa del Mundo.