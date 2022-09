Roger Federer le ha dicho adiós al tenis. Foto: AFP.

El tenista suizo Roger Federer puso punto final a su brillantísima carrera con una derrota en dobles, haciendo pareja junto al español Rafael Nadal en la Laver Cup, el pasado 23 de septiembre.

Quizá la despedida no fue la soñada por Federer y su gran amigo Nadal, que en el circuito se conocen con el acrónimo “Fedal”, al no haberse despedido con la victoria, pero pese a no ser una competición oficial, Jack Sock y Frances Tiafoe, sus contrincantes, lucharon por una victoria.

Tras la despedida, las lágrimas

“Ha sido un día maravilloso. Les he dicho a los chicos que estoy feliz, no triste”, comenzó diciendo en su discurso un Federer, quien tuvo que dejar de hablar en varias ocasiones al romper a llorar, sobre todo cuando agradeció el apoyo de sus padres, su esposa Mirka y sus hijos, todos presentes para el adiós.

“Jugar con Rafa y tener aquí a todos estos grandes (jugadores), a todas estas leyendas… ¡Gracias! He disfrutado mucho”. Roger Federer.

A las lágrimas de Federer tras el partido se unieron las de Nadal y las de los 17 mil espectadores que llenaron el O2 Arena de Londres y las de todos los aficionados al tenis, que vieron cómo se cierra un capítulo de la historia del tenis con la retirada de uno de los mejores jugadores que ha empuñado nunca una raqueta.

Las manos de ambos tenistas se estrecharon durante varios segundos en la emotiva despedida, lo que quedó plasmado en fotografías que, seguramente, pasaran a la historia.

Se va una parte importante de mi vida: Nadal

El tenista español Rafa Nadal dijo el sábado que con la retirada profesional de Roger Federer se va “una parte importante” de su vida y aseguró que fue “un enorme honor” poder compartir con él su último encuentro.

Gran rival y al mismo tiempo amigo, Nadal fue elegido por Federer como pareja para disputar su último partido de dobles en la Laver Cup que, a pesar de la derrota, terminó como un emotivo homenaje al tenista suizo.

Nadal admitió que fue un día duro, con un final “muy emotivo”, en el que no pudo reprimir las lágrimas encima la pista.