Rugby XV: guía básica para entender este apasionante deporte

Lo que debes saber del rugby XV… no es lo mismo que el “seven” – Foto: AFP

El rugby XV es diferente al rugby 7, disciplina que se disputó en los Juegos Olímpicos Paris 2024 y que dejó a Francia y Nueva Zelanda como campeones en la rama varonil y femenil, respectivamente. Renato Flores Cartas, comentarista de Claro Sports, explica en qué consiste este deporte.

Reglas y conceptos básicos del rugby XV

En el rugby, cada anotación se llama “try” y vale cinco puntos. Después de anotar, cada equipo puede patear una conversión, es decir, puede patear el balón por en medio de las “haches” para lograr dos puntos, según Renato Flores Cartas.

¿Cómo se lográ un try? “Para que hagas un ‘try‘, debes entrar a la zona de anotación (in-goal) y colocar el balón con la mano en el piso, de lo contrario no se consuma la anotación”, según el experto de Claro Sports.

“Muchos jugadores entran a la ‘in-goal’ y muchas veces ingresan por un lateral, corren hacia el centro y en ese momento ponen el balón en el piso para hacer el ‘try’ porque la conversión se patea desde una zona similar a donde se hizo el ‘try’. Entre más cerca y más centrado quede, más posibilidad hay de lograr la conversión”. Renato Flores Cartas, analista de Claro Sports

Para hacer un “try” en rugby, el balón debe tocar el césped – Foto: AFP

Se patea una conversión para lograr 2 puntos en el rugby – Foto: AFP

¿Cómo se pasa el balón? En el rugby se forman líneas cuando avanza el equipo, el balón siempre se debe pasar de forma lateral y hacia atrás. “Si se tira hacia adelante, se pierde la posesión del balón”, dice el analista.

“La única manera de llevar el balón hacia adelante es correr con él o patearlo. Hay jugadas especiales en las que se patea el balón y se aprovecha la velocidad de un compañero para buscar el ovoide en un rebote”, según Renato Flores.

El balón siempre se debe pasar hacia atrás en el rugby – Foto: AFP

Orea de las cosas más comunes en el rugby es conocida como “line-out“, de acuerdo con el analista. Esto sucede cuando el balón sale del terreno de juego.

Flores Cartas define al “line-out” de esta manera: “Se para un jugador en la línea y arroja el balón hacia arriba a donde están sus compañeros para hacer una cargada, el jugador al que levantan toma el balón y lo regresa a su compañero hacia atrás”.

Así se ve un “line-out” en el rugby – Foto: AFP

Por otro lado, se le conoce como “knock on” cuando un oponente intenta hacer una tackleada, toca el balón y este queda a la deriva hacia adelante. A raíz de esta situación viene el conocido “scrum“.

Cabe destacar que el tackle solo es válido cuando es hacia la parte baja del jugador. Si este es arriba, no es válido, de acuerdo con Renato Flores Cartas.

En el scrum, los jugadores se colocan unos frente a otros y esperan la llamada del oficial para cargar. Un jugador se queda afuera para meter el balón, mientras el resto carga hacia adelante para que el ovoide vaya hacia atrás y se pueda jugar.

Así se ve el famoso scrum en el rugby – Foto: AFP

Lo último para entender el rugby es que cada partido de este deporte no dura más de 80 minutos, dividido en dos tiempos de 40 cada uno. Mientras que el campo de juego mide 100m x 69m tanto en rugby XV como en rugby 7s.

No es lo mismo el rugby XV que el rugby 7s

Hay dos formas de jugar el rugby, según el experto. El tradicional se disputa con 15 jugadores en el campo, mientras que la disciplina que se jugó en los Juegos Olímpicos Paris 2024 fue el rugby 7s.

Cabe destacar que el “7s” es deporte olímpico desde Río 2016, de acuerdo con el portal Olympics.com. Por otro lado, suscribe las principales diferencias entre ambas modalidades:

Se juega con siete jugadores por equipo, no con quince.

Un partido dura 14 minutos, divididos en dos mitades de siete minutos cada una, con un descanso de uno o dos minutos entre cada mitad.

“El rugby 7s es mucho más físico”, indicó el jugador francés Pierre-Gilles Lakafia en declaraciones a France Télévisions, según retomó Olympics.com.

Este deporte conlleva estar siempre en acción, pues el jugador debe ser rápido y reactiva para atacar cruzando todo el campo y para defender tackleando jugador tras jugador siempre que se pueda, según el francés.

Así terminaron los torneos en los Juegos Olímpicos Paris 2024

Los torneos de rugby 7, tanto de la rama varonil como de la femenil, llegaron a su fin. Dejando el podio de la siguiente manera:

Rugby 7 Varonil Oro: Francia Plata: Fiji Bronce: Sudáfrica

Rugby 7 Femenil Oro: Nueva Zelanda Plata: Canadá Bronce: Estados Unidos



Cabe destacar que la selección varonil de Nueva Zelanda, conocida como los “All Blacks” terminó en el quinto lugar de la competencia. Este combinado es conocido por sus “hakas” al inicio de cada juego de rugby XV.

“Era un ritual maorí, personas originarias de Nueva Zelanda que, cuando estaban en guerra contra los ingleses porque habían llegado a su territorio, ellos hacían el haka para intimidar al enemigo; hoy día se ha tomado como un ritual de celebración (…) En el rugby se sigue utilizando para intimidar al rival y por eso lo hacen los cada que salen a un partido”. Renato Flores Cartas, analista de Claro Sports

Finalmente, el especialista de Claro Sports remata diciendo que el rugby es un deporte maravilloso.