¡Ruge la Fiera! El León se impone a Necaxa y acaba con su mala racha

León vence a Necaxa en la Liga MX | Imago 7

Los Esmeraldas de León (y Eduardo Berizzo) se dan un respiro dentro del Apertura 2025. Los melenudos, a pesar de solo conseguir una anotcaión se mostraron sólidos en defensa y lograron sellar una victora por la mínima diferencia ante los Rayos del Necaxa dentro de la fecha 5 del Apertura 2025. De esta manera, los melenudos cortan una racha de dos derrotas al hilo, que ponían al técnico argentino en riesgo de perder su puesto.

