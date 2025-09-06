Rumbo al Mundial de 2026: México alista operativo antidrones

GENERANDO AUDIO...

El Ejército de México prepara un operativo antidrones para garantizar la seguridad de futbolistas y aficionados durante el Mundial de 2026, que se disputará en territorio mexicano, Estados Unidos y Canadá, según informó este viernes un diario local.

De acuerdo con la publicación, el Ejército prepara a un equipo especial que vigilará el uso de estos artefactos para “neutralizar” a todo aquel cuyo plan de vuelo no haya sido registrado ante la Agencia Federal de Aviación Civil.

¿Cómo y dónde funcionará el operativo antidrones?

“El objetivo es garantizar que ningún dron no autorizado ponga en riesgo a la multitud. Nuestros sistemas detectan, bloquean la señal y obligan a descender los aparatos en puntos seguros”, dijo al diario el coronel Vicente Gamboa, del Grupo de Respuesta a Emergencias del Ejército.

Los militares mexicanos utilizarán tres avanzados sistemas para detectar estos objetos, que en los últimos años se han popularizado y que son fáciles de adquirir.

“La restricción aplica principalmente a drones pequeños y medianos, que al volar por encima de 500 metros sin autorización o al ingresar a zonas restringidas representan un riesgo”, añadió el oficial.

La vigilancia se centrará principalmente en estadios y sus alrededores, puntos de encuentro de aficionados y sitios turísticos de la Ciudad de México, Guadalajara (oeste) y Monterrey, que albergarán 13 partidos.

El operativo antidrones para el Mundial 2026 se dará en medio de la violencia ligada al narcotráfico que sacude a México desde hace casi dos décadas, algunas células criminales han utilizado drones para lanzar ataques.

Según el observatorio estadounidense ACLED, que recopila información sobre eventos de violencia en todo el mundo, en México se han registrado 115 agresiones con drones entre 2020 y mediados de agosto de este año.

