GENERANDO AUDIO...

Comunidades de Tohono O’odham celebran la Ruta de la Sal. FOTO: Corresponsal

La Ruta de la Sal se celebra en el gran desierto de Sonora y Arizona que alberga desde tiempos ancestrales a comunidades de la nación Tohono O’odham, un pueblo conocido por su fortaleza y profunda conexión con la naturaleza. Cada año, sus integrantes rememoran el recorrido sagrado que hoy ha cautivado a deportistas de distintas partes del mundo.

Este fin de semana, María García, integrante de la nación Tohono O’odham que vive en una reserva en Tucson, Arizona, viajó hasta Puerto Peñasco, Sonora, para dirigir la tradicional “Ceremonia de la Sal”, con la que inicia la Gran Carrera del Desierto.

La Ceremonia de la Ruta de la Sal: espiritualidad y conexión con la tierra

FOTO: Corresponsal

Entre cánticos, danzas, inciensos y exclamaciones al viento, la ceremonia busca otorgar fortaleza espiritual a los corredores que participan en la travesía.

“Ceremonia del alma, es medicina tradicional, sanadora para la carrera de la sal desde Arizona hasta el mar”, explicó María.

Para los Tohono O’odham, esta ruta representa las caminatas ancestrales que emprendieron sus antepasados desde Arizona hasta Sonora en busca de alimento, agua y sabiduría espiritual.

“Ha sido una carrera que ha continuado durante miles de años y fue revivida desde 1895 hasta 2011”, añadió María.

La Ruta de la Sal: una experiencia física y espiritual

FOTO: Corresponsal

Los participantes recorren montaña, desierto, dunas, marismas y playa, un trayecto que los organizadores consideran un acto de purificación y conexión con la tierra.

“Este fue uno de nuestros senderos de la sal hace años. Básicamente están limpiando la tierra y el creador ve la bondad en ellos”, dijo María.

Para esta nación originaria, la sal es más que un mineral: es un símbolo de vida y energía que acompaña al cuerpo en su recorrido por el desierto.

“Es nuestra madre, y cuando los ve sufrir, los lleva adelante; el padre cielo y la madre tierra cuidan de todos ellos”, señaló.

Corredores de todo el mundo se unen en el desierto

La cuarta edición de la Gran Carrera del Desierto reunió a cientos de corredores nacionales y extranjeros que describieron la experiencia como un encuentro espiritual.

Entre ellos estuvo Francisco García, originario de León, Guanajuato, quien dedicó su carrera a su madre, una ex corredora que falleció hace algunos años.

“Mi mamá era media maratonista, hizo tres medios maratones, uno para cada hijo. Nunca pudo hacer un maratón y de ahí me nació la idea de dedicárselo”, comentó.

Francisco completó 50 kilómetros bajo un intenso sol y en un terreno que puso a prueba su resistencia física y emocional.

“Se lo dediqué a mi mamá y a mi hermano. Mi hermano era boxeador y falleció hace 10 años; mi mamá hace siete.”

Una competencia que trasciende fronteras

FOTO: Corresponsal

El ganador absoluto, Éder, originario del Estado de México, destacó la oportunidad de competir en un entorno tan único como el desierto sonorense.

“Apreciar y valorar la oportunidad de estar aquí, porque en el interior no tenemos esto y cada que venimos es muy bonito”, expresó.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

La edición 2025 de la Gran Carrera del Desierto reunió a corredores de más de 20 estados de México y 11 nacionalidades, incluyendo representantes de comunidades indígenas como los Rarámuri, reconocidos por su resistencia y tradición atlética.

Un legado ancestral que sigue vivo

Para la nación Tohono O’odham, la Ruta de la Sal no es solo un evento deportivo, sino una manera de preservar su herencia espiritual y cultural, conectando a las nuevas generaciones con los caminos que recorrieron sus ancestros.

El trayecto entre Arizona y Sonora continúa siendo un símbolo de unidad, resistencia y respeto por la tierra, una enseñanza que hoy inspira tanto a los pueblos originarios como a los corredores del mundo que buscan algo más que una meta: un encuentro con la historia y el espíritu del desierto.