Saint-Maximin brilla en su debut y guía la remontada del América

GENERANDO AUDIO...

Debut soñado de Saint-Maximin. Imago 7

En su primer partido como jugador del América, Allan Saint-Maximin fue clave en la victoria 4-2 sobre Atlas en el Estadio Jalisco. El francés se mostró como la nueva figura azulcrema, al liderar la remontada en un encuentro que arrancó con retraso de una hora debido a las condiciones climáticas en Guadalajara. El duelo mantuvo la intensidad desde el inicio, con ambos equipos buscando la portería rival.

América se adelantó con un polémico penal convertido por Brian Rodríguez, pero Atlas respondió con anotaciones de Gustavo del Prete y Diego González, lo que puso en aprietos a las Águilas. Sin embargo, el VAR anuló el tercer tanto rojinegro por fuera de lugar, lo que abrió la puerta para la reacción de los visitantes. En ese escenario, Saint-Maximin apareció con su desequilibrio para guiar la remontada y firmar un debut prometedor con el cuadro capitalino. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM