San Diego FC, así es el equipo donde jugará “Chucky” Lozano

Hirving “Chucky” Lozano firmó con el San Diego FC, equipo de la MLS, hasta el 2028 con la opción de extender su contrato por dos años más.

“Es un honor unirme a San Diego FC como el primer Jugador Franquicia del Club”, afirmó Lozano. “En todos los países en los que he jugado, siempre me he esforzado para dejar mi huella, y tener un impacto importante en San Diego y en la MLS es muy importante para mí”.

San Diego FC se incorporará a la MLS a partir de 2025 y jugará sus partidos como local en el Snapdragon Stadium, un recinto de usos múltiples construido en 2022.

El Chucky será presentado a la afición del nuevo equipo el 13 de junio en el estadio Snapdragon.

San Diego FC, equipo nuevo en la MLS y donde jugará “Chucky” Lozano

La fundación del equipo apenas se dio el 18 de mayo de 2023, pero los antecedentes de un equipo de San Diego data de 1968, hasta la formación de la MLS a mediados de la década de 1990.

Tras varios deliberaciones en la MLS, en 2023 se anunció que el equipo de expansión había sido adjudicado a San Diego y sería propiedad de Mansour y la Tribu Sycuan.

El nombre del equipo, San Diego Football Club, y los colores se dieron a conocer en un evento el 20 de octubre.​ El primer jugador del equipo, el exportero del Loyal SC, Duran Ferree, fue contratado en diciembre de 2023 y cedido al Orange County SC por la temporada 2024.

Está previsto que San Diego FC comience a jugar en 2025, lo que le dará al estado de California cuatro clubes en la MLS.

​Identidad del club

La identidad del club incluye un escudo con los colores oficiales (cromo y azul), rodeado por una banda degradada de azul, rojo, naranja y amarillo.

En el centro, se encuentra un diseño circular llamado “The Flow”, con 18 líneas representando las ciudades del condado de San Diego. En la parte superior, hay un arco con la marca denominativa “San Diego”, que refleja los monumentos de la ciudad.