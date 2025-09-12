Saúl Álvarez vs. Terence Crawford: ¿perderá el “Canelo”? IA y casas de apuestas dicen quién ganará

GENERANDO AUDIO...

Saúl Álvarez vs. Terence Crawford. Foto: AFP

La pelea de box de Saúl Álvarez vs. Terence Crawford es el sábado por la noche en el fabuloso Allegiant Stadium, sede del Super Bowl 2024 y casa de los Raiders de la NFL. Por ello, la Inteligencia Artificial (IA) da a conocer su predicción para conocer al vencedor de este combate.

Hasta antes de la pelea del sábado, el pugilista originario de Guadalajara, Jalisco, tiene un récord de 63 peleas ganadas (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates, así lo destaca el sitio web olympics.com.

Fecha y hora de la pelea “Canelo” Álvarez vs. Terence Crawford ¿Cuándo? Sábado 13 de septiembre de 2025

Sábado 13 de septiembre de 2025 ¿A qué hora? La cartelera inicia a partir de las 19:00 horas (tiempo del centro de México)

La cartelera inicia a partir de las 19:00 horas (tiempo del centro de México) ¿En dónde? Allegiant Stadium de Las Vegas

Allegiant Stadium de Las Vegas ¿Dónde verlo? Netflix

¿Quién ganará la pelea Saúl Álvarez vs. Terence Crawford, según la IA?

La IA dice que el “Canelo” es el favorito, así lo señala Gemini, un modelo de inteligencia artificial (IA) multimodal desarrollado por Google DeepMind, quien compartió lo siguiente:

El factor peso

Esta es la razón más importante y determinante. Terence Crawford está subiendo dos categorías de peso para enfrentar a “Canelo”. Si bien Crawford demuestra ser un boxeador extraordinario, el peso supermediano (168 libras) es la división natural del “Canelo”, donde ha sido campeón indiscutido.

La fuerza y el poder de tapatío en esta categoría son abrumadores y podrían ser decisivos. Expertos como Julio César Chávez han señalado que la pegada del mexicano será la clave.

Experiencia en la división

El “Canelo” suele pelear y dominar a los mejores en el peso supermediano, unificando los cinturones y enfrentándose a rivales de gran talla física. Crawford, por su parte, nunca ha peleado en este peso, y el salto podría afectar su desempeño, su velocidad y su resistencia, incluso si llega en excelente forma.

Habilidades y estilo

Saúl Álvarez es un boxeador completo. Tiene una defensa sólida, un contragolpe devastador y la capacidad de absorber castigo. Su inteligencia en el ring para cortar los ángulos y presionar al cuerpo es un arma letal, que podría desgastar a Crawford con el paso de los asaltos.

Aunque Crawford también es un boxeador técnicamente brillante, la presión física de “Canelo” podría obligarlo a pelear en un terreno donde no está acostumbrado.

¿Qué dicen las casas de apuestas?

Para la pelea Saúl Álvarez vs. Terence Crawford, Codere tiene los siguientes momios: el “Canelo” con -176, y Crawford con +135. En tanto, Caliente tiene al mexicano con -175 y a su rival con +150.