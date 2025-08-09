Saúl ‘Canelo’ Álvarez celebra el nacimiento de su segunda hija con Fernanda Gómez

GENERANDO AUDIO...

Saúl ‘Canelo’ Álvarez celebra la llegada de su quinta hija. Foto: AFP

El campeón mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez celebró la llegada de su segunda hija junto a su esposa Fernanda Gómez, la pequeña Eva Victoria nació el pasado 8 de agosto, justo en medio de la intensa preparación del boxeador para su esperado combate frente a Terence Crawford, programado para el 13 de septiembre en Las Vegas.

El anuncio oficial lo hizo el propio Canelo a través de sus redes sociales, compartiendo una emotiva fotografía donde aparece la pareja en la sala del hospital con la bebé en brazos de Fernanda. En la imagen, los orgullosos padres se muestran enamorados, sellando el momento con un beso.

“Eres demasiado valiente y súper fuerte mi amor @fernandagmtz, bienvenida EVA VICTORIA”, escribió el boxeador acompañando la imagen, que rápidamente generó una ola de comentarios y felicitaciones por parte de amigos, colegas y fanáticos.

Además, en sus historias de Instagram, Saúl Álvarez publicó una segunda fotografía en la que se puede ver a Eva Victoria descansando en el regazo de su mamá, con la típica gorra de recién nacido para mantener su temperatura.

El pasado mes de julio, la pareja celebró un baby shower muy especial en un jardín decorado con elefantes y jirafas gigantes, así como flores enormes en tonos rosa y blanco. Los invitados, vestidos acorde a la temática, acompañaron a Fernanda, quien lució un vestido amarillo estilo princesa.

Llega el quinto hijo de Canelo

Con la llegada de Eva Victoria, Saúl Álvarez se convierte en padre de cinco hijos, además de la recién nacida y María Fernanda, su primera hija con Fernanda Gómez, el boxeador es padre de Emily Cinnamon, fruto de su relación con Karen Beltrán; Mía Ener, hija de su relación con la modelo Valeria Quiroz; y Saúl Adiel, hijo que tuvo con la empresaria Nelda Sepúlveda.

Aunque Canelo siempre ha mantenido un perfil reservado respecto a su vida personal, se ha mostrado como un padre muy dedicado. Fuera del ring, ha asumido con responsabilidad su paternidad, la cual ha mencionado como una gran motivación para seguir luchando y superándose en el exigente mundo del boxeo.