Saúl “Canelo” Álvarez podría someterse a una cirugía y su regreso al ring podría tardar

Revelan supuesta cirugía para Saúl “Canelo” Álvarez. Foto: CUARTOSCURO

El boxeador Saúl “Canelo” Álvarez podría necesitar de una cirugía, la cual retrasaría su regreso al ring como se tenía planeado. Esto lo dio a conocer un conocido Senior Insider llamado Mike Coppinger.

El anuncio lo hizo dentro del programa de box “Inside Ring Show”, donde se especuló sobre la fecha en que el tapatío podría volver a combatir luego de caer hace unos días ante Terence Crawford en Las Vegas, aunque no se dieron mayores detalles.

¿Qué se sabe de la supuesta cirugía del Canelo Álvarez?

De acuerdo con Mike Coppinger, Saúl “Canelo” Álvarez supuestamente requiere una cirugía de codo. El Senior Insider citó a @Turki_alalshikh, quien le habría dado a conocer la noticia. Al parecer, el problema en el pugilista suscitó luego de su pelea contra Terence Crawford.

Regreso del Canelo Álvarez al ring

Al parecer, el pugilista tapatío tenía planeado volver al cuadrilátero en febrero. Sin embargo, luego de la presunta necesidad de una cirugía, la vuelta se estimaría que sea para el segundo o tercer trimestre de 2026. Noticias sobre el ring.

Postura de Saúl Álvarez

Hasta la mañana de este martes 30 de septiembre de 2025, Saúl “Canelo” Álvarez no se ha pronunciado sobre la presunta cirugía que necesita, como se señala en el programa de box.

En las cuentas de Facebook, Instagram X y TikTok, el tapatío no tiene ninguna postura al respecto, ni tampoco ha compartido alguna lesión, en este caso en su codo, como se señala en “Inside Ring Show”.

Debito a esto, también se desconoce si la supuesta lesión la tenía previo al combate con Crawford, o después, y qué tan grave sería para el desempeño del pugilista, considerando la etapa de su carrera en la que se encuentra con miras a su futuro.