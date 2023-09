Saúl “Canelo” Álvarez vs Jermell Charlo: fecha y hora de la pelea del mexicano

Saúl “Canelo” Álvarez enfrentará a Jermell Charlo el sábado. Foto: AFP

Saúl “Canelo” Álvarez enfrentará el sábado 30 de septiembre al estadounidense Jermell Charlo, combate donde el mexicano pondrá en disputa sus títulos de peso súper mediano del CMB, la OMB, la AMB y la FIB., por eso te contamos los detalles.

“Canelo” Álvarez subirá al cuadrilátero para enfrentar a Jermell Charlo que es el campeón indiscutido con cuatro cinturones de la división mediano ligero; para el combate el estadounidense subió dos categorías, por lo que se enfrentará a un hombre que es naturalmente más grande que él.

“Canelo” Álvarez vs Jermell Charlo: a qué hora y dónde ver la pelea

¿Cuándo? Sábado 30 de septiembre de 2023

Sábado 30 de septiembre de 2023 ¿En dónde? Las Vegas, Estados Unidos

Las Vegas, Estados Unidos ¿Dónde verlo y a qué hora? ESPN a partir de las 18:00 hrs. (Centro de México) | TV Azteca a partir de las 20:30 hrs. | Canal 5 a partir de las 20:45 hrs.

Cartelera de “Canelo” vs Charlo

Elijah García vs Armando Reséndiz; mediano

Jesús Ramos vs Erickson Lubin, peso superwélter

Yordenis Ugás vs. Mario Barrios; título interino CMB de peso wélter

Canelo Álvarez vs Jermell Charlo

“Canelo” Álvarez, de 33 años, buscará una tercera defensa exitosa de sus títulos de la OMB (Organización Mundial de Boxeo), AMB (Asociación Mundial), CMB (Consejo Mundial) y FIB (Federación Internacional).

De su lado, Charlo, también de 33 años, tratará de erigirse en campeón indiscutido de dos pesos distintos ganando un combate de dos categorías por encima de la suya.

“Canelo’ es un peleador distinto, lo ha hecho todo en este deporte y no tiene nada que demostrar”, concedió Charlo en el arranque de la conferencia previa a la pelea. “Pero yo soy un guerrero. No creo que se haya enfrentado a un boxeador de mi calibre”.

“Jermell tiene razón, no tengo nada que demostrar. Pero en este momento sí tengo algo que demostrarle a él”, le respondió Álvarez. “Él nunca creyó en mis habilidades y ahora tengo la oportunidad de mostrárselas y eso me motiva”.

“Nunca subestimo a ningún luchador. Sé lo que va a traer y estoy listo. Me he enfrentado a todo tipo de peleadores pero él no ha experimentado este tipo de nivel”, afirmó el mexicano. “Es difícil de explicar lo que se va a encontrar, pero lo va a sentir”.

Charlo, que se convirtió en campeón indiscutido con una victoria ante el argentino Brian Castaño en mayo de 2022, contrarrestó los desafíos exponiendo las dudas alrededor de Álvarez, quien todavía se resiente de su inesperada derrota ante el ruso Dmitry Bivol en mayo de 2022.

“Da igual lo que él diga, yo he venido a ganar esta pelea“, subrayó Charlo, seis centímetros más alto que su rival. “Hay mucha gente que no cree en ti pero lo veremos el sábado. Si su motivación está en probar sus habilidades de boxeo, que así sea, yo vengo a ganar”.

El estadounidense, hermano gemelo del también boxeador Jermall Charlo, llega a la cita con un registro de 35 victorias (19 por nocáut), 1 derrota y 1 empate mientras el de Álvarez es de 59-2-2, con 39 triunfos por la vía rápida.