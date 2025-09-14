Próximos partidos

¡Se acaba el reinado! Canelo Álvarez cae ante Terence Crawford que se convierte en campeón indiscutido

| 23:47 | Daniela Galindo Rodríguez | Claro Sports
Terecen Crawford gana la pelea ante Canelo | AFP

El Canelo Álvarez no pudo tener la noche mexicana soñada en este 2025, luego de perder por decisión unánime ante el estadounidense Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, donde el pugilista tapatío sumó una nueva derrota en su carrera tres años después, con lo que dejó ir sus cinturones como campeón indiscutido dentro del peso supermediano en el CMB, OMB, AMB y FIB.

