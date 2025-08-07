GENERANDO AUDIO...

Real Betis y el Como 1907 terminan mal amistoso. FOTO: Getty Images

Lo que debía ser un partido amistoso terminó en golpjues, puñetazos y empujones. Jugadores del Real Betis y el Como 1907 protagonizaron una pelea durante un encuentro celebrado en el Estadio Municipal Ciudad de La Línea, en España.

Los ánimos aumentaron en el campo de juego luego de un encuentro peligroso.

Videos muestran golpes entre Maxi Perrone y Pablo Fornals

La riña comenzó cuando Álvaro Vallés, arquero del Betis, empujó a un rival para intentar recuperar el balón, lo que detuvo momentáneamente la jugada.

Segundos después, el español Pablo Fornals, del Como 1907, golpeó en el rostro al argentino Máximo Perrone, del Real Betis. El mediocampista respondió de inmediato con otro golpe, frente al árbitro, quien se apartó de la acción.

Árbitro fue criticado por no intervenir a tiempo

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo otros jugadores se unieron a la trifulca. El árbitro fue duramente cuestionado por fanáticos al no intervenir con firmeza en el momento, lo que agravó el altercado.

Eventualmente, el cuerpo arbitral expulsó a Fornals y Perrone, sancionando a ambos por conducta violenta.

¿Quién ganó el partido entre Betis y Como?

El marcador final favoreció al Como, que venció 3-2 al Real Betis. A pesar del triunfo, la pelea ensombreció el resultado.

Los goles fueron anotados por:

Como 1907 : Assane Diao (4’), Da Cunha (36’) y Azón (90+2)

: Assane Diao (4’), Da Cunha (36’) y Azón (90+2) Real Betis: Isco (56’) y Fripo (62’)

Sin pronunciamiento oficial de Betis ni Como

Hasta ahora, ninguno de los clubes ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido. En redes sociales circulan varios videos del enfrentamiento, generando debate por la falta de deportividad en un evento considerado “amistoso”.

