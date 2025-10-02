GENERANDO AUDIO...

Afición de la Sub 20 sigue a Gilberto Mora. FOTO: Getty images

Gilberto Mora Zambrano se ha convertido en la figura del futbol mexicano en los últimos días gracias a sus grandes actuaciones en el Mundial Sub 20 en Chile. En el partido entre México y España de este miércoles no fue la excepción, pues el joven de apenas 17 años se perfila como una de las grandes promesas del balompié nacional.

Los memes sobre su desempeño y lo ocurrido frente a la Furia Roja reflejaron el aprecio que la afición le tiene a esta joven promesa del futbol.

Redes sociales lanzan memes sobre Gilberto Mora

El centrocampista de los Xolos de Tijuana anotó los dos goles contra España en el encuentro de esta fase realizado la tarde de este 1 de octubre de 2025.

Ahora la ficción de la que se ha ganado el cariño estuvo atenta a su actuación.

Algunos dicen que hasta comiendo recuerdan lo bueno de su actuación.

La escuadra de Gilberto Mora no lo deja de lado y celebra desde Tijuana sus triunfos.

Incluso algunos mencionan que el dueño del Club Tijuana ya piensa en lo rentable que es el jugador.

Algunos más, ya quieren velar por su futuro, para que no se acerque a los vicios, las adicciones o malas compañías.

México empata contra España

El resultado del encuentro fue un empate 2-2, pero para la afición significó un resultado valioso. Ahora, los seguidores de la Selección Mexicana ya piensan en el próximo duelo frente a Marruecos, equipo que venció a la Roja en su participación.

El partido de la fase de grupos, correspondiente al grupo C, se disputará el próximo sábado 4 de octubre a las 14:00 horas.

México llega a este encuentro tras dos empates con marcador de 2-2, frente a dos de las escuadras más fuertes del Mundial: Brasil y España. La afición apuesta nuevamente a una actuación destacada de Gilberto Mora.