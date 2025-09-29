GENERANDO AUDIO...

Llegó el retiro de Jesús Corona de las canchas del futbol mexicano. Foto: AFP

El portero mexicano José de Jesús Corona se retiró como futbolista profesional la noche de este domingo 28 de septiembre de 2025, con el juego Xolos vs. Cruz Azul de la Jornada 11 del Apertura 2025, y tras una larga carrera de 22 años.

“Chuy” tuvo una etapa en el futbol repleta de varias cosas, desde positivas y otras un poco negativas. Broncas, discusiones y celebraciones, fue parte de lo que dejó a su paso el tapatío en su paso por las canchas de nuestro país.

5 datos destacados en la trayectoria de Jesús Corona, tras su retiro

El retiro de Jesús Corona queda enmarcado como el adiós a uno de los grandes guardametas que ha tenido nuestro país en los últimos tiempos, tanto a nivel de clubes, como en selección mexicana. Aquí parte de su legado:

Su consagración como futbolista de Cruz Azul

Durante 14 años (2009 a 2023), “Chuy” protegió los tres postes de la portería celeste, con un balance positivo. Con Cruz Azul ganó dos copas México, una Supercopa de México, un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga, una Liga de Campeones de la Concacaf y un título de Liga MX en el año 2021, la tan ansiada “novena” estrella.

Campeón olímpico

Jesús Corona obtuvo, con la selección mexicana, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde fue pieza clave con grandes atajadas en todo el camino para la obtención de la presea dorada para el cuadro tricolor.

El debut en primera división y la constancia

Corona inició su carrera con el cuadro de Atlas, esto en el año de 2002. Ya para el 26 de febrero de 2003, el arquero tapatío por fin tuvo su oportunidad de debutar, y lo hizo en un gran partido, ante los Pumas.

Así, desde sus inicios rápidamente comenzó a llamar la atención del resto de los clubes de la liga. De ahí que, en 2004 fue comprado por el cuadro de Tecos, donde militó cinco años y luego se dirigió a su nueva casa, en la Noria.

Su paso por selección mexicana

José de Jesús Corona debutó con la selección mexicana en 2005 contra Polonia. Formó parte del plantel mundialista de 2006, en Alemania, como suplente de Oswaldo Sánchez.

En 2007 fue convocado a la Copa Oro, aunque Hugo Sánchez no lo consideró para la Copa América. En 2009 participó como segundo portero y sumó minutos en amistosos.

En 2010 Javier Aguirre lo excluyó tras un incidente violento en liga. En 2011 también lo separaron por conducta. Más tarde fue titular en la Confederaciones 2013 y estuvo en el Mundial 2014, aunque sin jugar. En 2017 defendió la portería en Copa Oro y en 2018 viajó a Rusia como suplente.

Discusiones en campo y trifulca

El único “pero” en la carrera de Jesús Corona fueron sus incidentes en cancha, donde sin duda el más recordado fue la agresión que dio contra un integrante del cuerpo técnico de Monarcas Morelia en durante la vuelta de las semifinales del Clausura 2011.