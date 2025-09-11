¡Se subió la temperatura! Mundial de Atletismo en Tokio adelanta pruebas por ola de calor
La Federación Internacional de Atletismo (World Athletics) informó este jueves que las carreras de 35 km marcha, tanto en la rama varonil como femenil, así como los maratones femenil y varonil, serán adelantados 30 minutos en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025 debido a la previsión de altas temperaturas.
Las competencias de marcha, que inauguran esta vigésima edición, se disputarán el sábado a las 07:30 hora local, mientras que el maratón femenil se correrá el domingo y el varonil el lunes, ambos también a las 07:30 horas.
La seguridad de los atletas, prioridad
World Athletics explicó que la modificación busca proteger la salud y seguridad de los competidores. Inicialmente, las pruebas estaban previstas a las 08:00 horas para favorecer una mayor asistencia de público, pero las inusuales temperaturas en septiembre obligaron al cambio.
[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]
Por ahora, las pruebas de 20 km marcha se mantienen sin cambios: la femenil está programada para el sábado 20 a las 07:30 hora local y la varonil a las 09:50 hora local.
Tokio 2025 y el impacto del calor
Este Mundial se trasladó de agosto a septiembre para reducir el impacto del verano japonés. Sin embargo, los niveles de calor en septiembre se mantienen similares a los de julio y agosto, de acuerdo con World Athletics.
[TE PUEDE INTERESAR: Verano 2025, el más caluroso desde que hay registros en China; alcanzó temperaturas de 22.3 ºC]
En los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, las pruebas de marcha y maratón se realizaron en Sapporo, al norte del país, buscando temperaturas más bajas.
Antecedentes en otras competencias
El calor ha afectado históricamente a las pruebas de fondo en campeonatos internacionales.
En el Mundial de Doha 2019, las carreras en carretera se disputaron de madrugada, pero aun así hubo múltiples abandonos debido a las exigentes condiciones climáticas, a pesar de que el estadio principal contaba con refrigeración.