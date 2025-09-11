GENERANDO AUDIO...

El calor hace estragos en el Mundial de Tokio. FOTO: Shutterstock

La Federación Internacional de Atletismo (World Athletics) informó este jueves que las carreras de 35 km marcha, tanto en la rama varonil como femenil, así como los maratones femenil y varonil, serán adelantados 30 minutos en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025 debido a la previsión de altas temperaturas.

Las competencias de marcha, que inauguran esta vigésima edición, se disputarán el sábado a las 07:30 hora local, mientras que el maratón femenil se correrá el domingo y el varonil el lunes, ambos también a las 07:30 horas.

La seguridad de los atletas, prioridad

World Athletics explicó que la modificación busca proteger la salud y seguridad de los competidores. Inicialmente, las pruebas estaban previstas a las 08:00 horas para favorecer una mayor asistencia de público, pero las inusuales temperaturas en septiembre obligaron al cambio.

Por ahora, las pruebas de 20 km marcha se mantienen sin cambios: la femenil está programada para el sábado 20 a las 07:30 hora local y la varonil a las 09:50 hora local.

Tokio 2025 y el impacto del calor

Este Mundial se trasladó de agosto a septiembre para reducir el impacto del verano japonés. Sin embargo, los niveles de calor en septiembre se mantienen similares a los de julio y agosto, de acuerdo con World Athletics.

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, las pruebas de marcha y maratón se realizaron en Sapporo, al norte del país, buscando temperaturas más bajas.

Antecedentes en otras competencias

El calor ha afectado históricamente a las pruebas de fondo en campeonatos internacionales.

En el Mundial de Doha 2019, las carreras en carretera se disputaron de madrugada, pero aun así hubo múltiples abandonos debido a las exigentes condiciones climáticas, a pesar de que el estadio principal contaba con refrigeración.