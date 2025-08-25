GENERANDO AUDIO...

Mujer se pelea con afición de Cruz Azul, defiende a Alexis Vega. FOTO: Getty Images

Durante el partido entre Toluca y Cruz Azul, un video de 35 segundos compartido por la usuaria Aranza Santamaría en la red social X se volvió viral al mostrar a una mujer seguidora de los Diablos Rojos en evidente estado alterado, la confunden con Paula González esposa de Alexis Vega, aunque no hay confirmación de que se trate de ella.

En las imágenes se observa cómo la mujer grita contra aficionados celestes mientras recibe botellazos y envases vacíos lanzados desde las gradas.

¿Qué ocurrió en el video?

La mujer, acompañada por un hombre con playera de Cruz Azul, comenzó a lanzar insultos hacia la afición rival. En un momento, se le escucha decir:

“Ojalá ganaran lo que Alexis (Vega)…”.

Posteriormente, mientras era retirada del lugar, volvió a gritar en las escaleras:

“Ojalá ganaran lo que Alexis (Vega) pinch&%$s jodidos”.

Los insultos fueron respondidos por la afición cementera, quienes le gritaron “alcohólica” y otras expresiones ofensivas.

Usuarios señalan parecido con la esposa de Alexis Vega

En redes sociales, varios usuarios señalaron que la mujer del video tiene un parecido con Paula González, esposa del delantero toluqueño Alexis Vega. Sin embargo, la identidad de la mujer no ha sido confirmada y ni el futbolista ni su pareja han emitido comentarios al respecto.

El video ha generado debate entre aficionados y usuarios de internet sobre el comportamiento en los estadios y el límite entre la pasión deportiva y las agresiones verbales.

Hasta ahora, el material sigue circulando en redes, acumulando miles de reproducciones y comentarios.