GENERANDO AUDIO...

Donovan Carrillo. Foto: AFP

Donovan Carrillo sorprendió este viernes 20 de septiembre al obtener el segundo lugar en el programa corto del Preolímpico de Patinaje Artístico “Skate to Milano 2025”, en busca de un boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. La competencia se realiza en Europa y reúne a los mejores patinadores que no lograron clasificarse por ranking directo.

Con una calificación de 84.97 puntos, Carrillo firmó su mejor marca personal ante 25 competidores. Su rutina, al ritmo de Hiphip Chinchin de Club des Belugas, fue aplaudida por el público y los jueces, posicionándolo como uno de los favoritos para quedarse con uno de los cinco boletos olímpicos disponibles.

¿Cuáles son las posibilidades de Donovan Carrillo rumbo a Milano-Cortina 2026?

El resultado coloca al patinador tapatío en una posición privilegiada para clasificar a sus segundos Juegos Olímpicos, tras su debut en Beijing 2022. Sin embargo, la última palabra la tendrá el programa libre, que se disputará este mismo 20 de septiembre a las 23:45 horas (tiempo del centro de México).

Solo los mejores cinco de la tabla combinada (programa corto + programa libre) se llevarán el pase a la justa invernal, por lo que Carrillo deberá mantener o mejorar su desempeño.

Competencia reñida en el Preolímpico

Donovan fue el último en salir a la pista, lo que aumentó la presión al conocer ya las puntuaciones de sus rivales. Aun así, se mostró confiado y disfrutó el momento.

“Esto es para mi familia y para todo México, los amo”, dijo entre lágrimas tras su actuación.

El primer lugar fue para el ruso Petr Gummennik, con 93.80 puntos, mientras que el tercer sitio fue para el francés Francois Pitot, con 81.24 puntos.

Entrena en Canadá y busca revancha olímpica

Carrillo actualmente entrena en Canadá bajo las órdenes de Jonathan Mills y Mike Gillman, y ocupa el lugar 39 en el ranking mundial. Su participación en Beijing 2022 lo colocó entre los favoritos del público, donde logró meterse a la final y terminó en el puesto 22.

¿Dónde y cuándo ver el programa libre de Donovan Carrillo?

El programa libre, que definirá a los cinco clasificados olímpicos, iniciará este viernes 20 de septiembre a las 23:45 horas (CDMX). Se espera que Donovan compita cerca del cierre, como en el programa corto. La transmisión está disponible en el canal oficial de Skating ISU en YouTube.