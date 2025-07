GENERANDO AUDIO...

Newell’s Old Boys adelanta el fichaje de Pumas y Keylor Navas. Foto: AFP

El equipo argentino Newell’s Old Boys adelanta el fichaje de Pumas y Keylor Navas, y lo hace mediante un anuncio en redes sociales, y pese a que faltan hacerse exámenes de rigor y la firma de un contrato para volver oficial la contratación.

Esta posible y muy cercana adquisición para la portería universitaria, la cual ha estado custodiada por el joven portero Rodrigo Parra, quien cometió algunos errores que fueron al marcador en las primeras dos jornadas de la Liga MX.

¿Qué anunció Newell’s Old Boys sobre Keylor Navas?

A través de X (Antes conocido como Twitter), Newell’s Old Boys adelanta el fichaje de Pumas y Keylor Navas con un mensaje donde estipula que al final la operación fue cerrada en 2 millones de dólares.

“El acuerdo le representará el Club Atlético Newell’s Old Boys una compensación económica por valor de u$s 1.900.000, más u$s 100.000 en variables a cargo de Pumas”, así lo señaló el club argentino, dando la cifra total de los 2 mdd.

Se hace oficial la salida de Keylor Navas

De esta manera, el Club Atlético Newell’s Old Boys dio a conocer a sus socios, socias e hinchas, que el futbolista costarricense, Keylor Navas, ya no forma parte del plantel profesional de fútbol y que ahora continuará su carrera en Pumas de México.

¿Por qué se tomó esta decisión?

El equipo sudamericano señaló que esta decisión ha sido tomada en función de la convicción de sostener un proyecto colectivo donde el compromiso, la profesionalidad y el respeto por los valores del propio club son pilares innegociables.

Salida polémica de Keylor Navas

“Creemos firmemente que para alcanzar nuestros objetivos deportivos y humanos, es indispensable que cada integrante camine en la misma dirección, priorizando siempre lo grupal por sobre lo individual.”, así lo puntualizó Newell’s, dejando entre ver que el futbolista tico ya no estaba en la misma sintonía que ellos.

“Nuestro camino es claro: unidad, esfuerzo y pertenencia. Bajo esos valores seguiremos trabajando día a día para honrar la camiseta y el sentimiento de nuestra gente.” Newell’s Old Boys

Otra vez, madrugan a Pumas

Ahora que Newell’s Old Boys adelanta el fichaje de Pumas y Keylor Navas, se viene a la mente el otro ejemplo demasiado parecido, con la llegada de Aaron Ramsey a Pumas.

El jueves 3 de julio de 2025 los del Pedregal presentaron a Aaron Ramsey de forma oficial, pero “sin querer” Josefa González Blanco, embajadora de México en Reino Unido, adelantó el fichaje de los universitarios (el 30 de junio), al tomarse una foto con el futbolista y anunciarlo en X: