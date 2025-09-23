Semana 4 de la NFL 2025: fechas, horarios y favoritos según la IA
El camino rumbo al Super Bowl sigue su marcha y se alista con la Semana 4 de la NFL 2025, con varios juegos atractivos, incluyendo algunos divisionales. Como ya es costumbre, las acciones del emparrillado inician en jueves, luego vienen los juegos del domingo y se cierra con el “Lunes por la noche”.
Cabe destacar que, para el famoso “Monday Night” se tienen programados dos partidos, con diferencia de una hora entre ambos: Jets vs. Dolphins, y Bengals vs. Broncos.
Fechas y horarios de los partidos de la Semana 4 de la NFL 2025
Jueves 25 de septiembre
- Seahawks vs. Cardinals, a las 18:15 horas (tiempo del centro de México)
Domingo 28 de septiembre
- Vikings vs. Steelers, a las 07:30 de la mañana (tiempo del centro de México)
- Commanders vs. Falcons, a las 11 de la mañana (tiempo del centro de México)
- Saints vs. Bills, a las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México)
- Browns vs. Lions, a las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México)
- Titans vs. Texans, a las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México)
- Panthers vs. Patriots, a las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México)
- Chargers vs. Giants, a las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México)
- Eagles vs. Buccaneers, a las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México)
- Colts vs. Rams, a las 14:05 horas (tiempo del centro de México)
- Jaguars vs. 49ers, a las 14:05 horas (tiempo del centro de México)
- Ravens vs. Chiefs, a las 14:25 horas (tiempo del centro de México)
- Bears vs. Raiders, a las 14:25 horas (tiempo del centro de México)
- Packers vs. Cowboys, a las 18:20 horas (tiempo del centro de México)
Lunes 29 de septiembre
- Jets vs. Dolphins, a las 17:15 horas (tiempo del centro de México)
- Bengals vs. Broncos, a las 18:15 horas (tiempo del centro de México)
¿Quiénes son favoritos en la Semana 4 de la NFL, según la IA?
La IA tiene su predicción de equipos favoritos en la Semana 4 de la NFL 2025, así lo señala Gemini, un modelo de inteligencia artificial multimodal desarrollado por Google DeepMind, quien compartió lo siguiente:
- Seahawks vs. Cardinals: el favorito sería Seahawks
- Vikings vs. Steelers: el favorito sería Steelers
- Commanders vs. Falcons: el favorito sería Falcons
- Saints vs. Bills: el favorito sería Bills
- Browns vs. Lions: el favorito sería Lions
- Titans vs. Texans: el favorito sería Texans
- Panthers vs. Patriots: el favorito sería Patriots
- Chargers vs. Giants: el favorito sería Chargers
- Eagles vs. Buccaneers: el favorito sería Eagles
- Colts vs. Rams: el favorito sería Rams
- Jaguars vs. 49ers: duelo parejo, cualquiera puede ganar
- Ravens vs. Chiefs: duelo parejo, cualquiera puede ganar
- Bears vs. Raiders: duelo parejo, cualquiera puede ganar
- Packers vs. Cowboys: duelo parejo, cualquiera puede ganar
- Jets vs. Dolphins: el favorito sería Dolphins
- Bengals vs. Broncos: el favorito sería Bengals
Los juegos de la Semana 4 de la NFL 2025 prometerán emociones, y cualquier jugada inesperada y sorpresiva podrá cambiar el resultado de los partidos, por lo que se deberá esperar hasta el final para verificar quiénes ganaron y quiénes perdieron, e incluso quiénes empataron.