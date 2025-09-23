Semana 4 de la NFL 2025: fechas, horarios y favoritos según la IA

GENERANDO AUDIO...

Semana 4 de la NFL 2025 arranca el 25 de septiembre. Foto: Pexels

El camino rumbo al Super Bowl sigue su marcha y se alista con la Semana 4 de la NFL 2025, con varios juegos atractivos, incluyendo algunos divisionales. Como ya es costumbre, las acciones del emparrillado inician en jueves, luego vienen los juegos del domingo y se cierra con el “Lunes por la noche”.

Cabe destacar que, para el famoso “Monday Night” se tienen programados dos partidos, con diferencia de una hora entre ambos: Jets vs. Dolphins, y Bengals vs. Broncos.

Fechas y horarios de los partidos de la Semana 4 de la NFL 2025

Jueves 25 de septiembre

Seahawks vs. Cardinals, a las 18:15 horas (tiempo del centro de México)

Domingo 28 de septiembre

Vikings vs. Steelers , a las 07:30 de la mañana (tiempo del centro de México)

, a las 07:30 de la mañana (tiempo del centro de México) Commanders vs. Falcons , a las 11 de la mañana (tiempo del centro de México)

, a las 11 de la mañana (tiempo del centro de México) Saints vs. Bills , a las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México)

, a las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México) Browns vs. Lions , a las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México)

, a las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México) Titans vs. Texans , a las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México)

, a las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México) Panthers vs. Patriots , a las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México)

, a las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México) Chargers vs. Giants , a las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México)

, a las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México) Eagles vs. Buccaneers , a las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México)

, a las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México) Colts vs. Rams , a las 14:05 horas (tiempo del centro de México)

, a las 14:05 horas (tiempo del centro de México) Jaguars vs. 49ers , a las 14:05 horas (tiempo del centro de México)

, a las 14:05 horas (tiempo del centro de México) Ravens vs. Chiefs , a las 14:25 horas (tiempo del centro de México)

, a las 14:25 horas (tiempo del centro de México) Bears vs. Raiders , a las 14:25 horas (tiempo del centro de México)

, a las 14:25 horas (tiempo del centro de México) Packers vs. Cowboys, a las 18:20 horas (tiempo del centro de México)

Lunes 29 de septiembre

Jets vs. Dolphins , a las 17:15 horas (tiempo del centro de México)

, a las 17:15 horas (tiempo del centro de México) Bengals vs. Broncos, a las 18:15 horas (tiempo del centro de México)

¿Quiénes son favoritos en la Semana 4 de la NFL, según la IA?

La IA tiene su predicción de equipos favoritos en la Semana 4 de la NFL 2025, así lo señala Gemini, un modelo de inteligencia artificial multimodal desarrollado por Google DeepMind, quien compartió lo siguiente:

Seahawks vs. Cardinals: el favorito sería Seahawks

Vikings vs. Steelers: el favorito sería Steelers

Commanders vs. Falcons: el favorito sería Falcons

Saints vs. Bills: el favorito sería Bills

Browns vs. Lions: el favorito sería Lions

Titans vs. Texans: el favorito sería Texans

Panthers vs. Patriots: el favorito sería Patriots

Chargers vs. Giants: el favorito sería Chargers

Eagles vs. Buccaneers: el favorito sería Eagles

Colts vs. Rams: el favorito sería Rams

Jaguars vs. 49ers: duelo parejo, cualquiera puede ganar

Ravens vs. Chiefs: duelo parejo, cualquiera puede ganar

Bears vs. Raiders: duelo parejo, cualquiera puede ganar

Packers vs. Cowboys: duelo parejo, cualquiera puede ganar

Jets vs. Dolphins: el favorito sería Dolphins

Bengals vs. Broncos: el favorito sería Bengals

Los juegos de la Semana 4 de la NFL 2025 prometerán emociones, y cualquier jugada inesperada y sorpresiva podrá cambiar el resultado de los partidos, por lo que se deberá esperar hasta el final para verificar quiénes ganaron y quiénes perdieron, e incluso quiénes empataron.