Semana 5 de la NFL 2023: fecha, hora y cómo ver los juegos en México; Steelers vs. Ravens y Cowboys vs. 49ers

La Semana 5 de la NFL 2023 tiene dos partidos a matar o morir: Ravens vs. Steelers, un duelo a muerte en la conferencia norte de la Americana; y Cowboys vs 49ers, uno de los clásicos de antaño de la liga estadounidense. En Unotv.com te decimos cuándo y cómo ver estos y todos los partidos de la jornada.

La cuarta semana inicia este jueves 5 de octubre con el Thursday Night Football con el enfrentamiento entre los Chicago Bears y los Washington Commanders.

Para el domingo toda la acción del emparrillado se desatará desde muy temprano von el duelo entre Jacksonville Jaguars vs Buffalo Bills que jugarán a las 07:30 horas (tiempo CDMX) porque el duelo se disputará desde Londres, Inglaterra.

La semana se cerrará el lunes con el Monday Night Football nos trae un gran juego entre Green Bay Packers y Las Vegas Raiders. Por otro lado, Browns, Chargers, Seahawks y Buccaneers descansarán.

¿Cuándo y cómo ver el juego de Chicago vs. Washington?

¿Cuándo y cómo ver el juego de Jacksonville vs. Buffalo?

¿Cuándo y cómo ver el juego de Houston vs. Atlanta?

¿Cuándo y cómo ver el juego de Carolina vs. Detroit?

¿Cuándo y cómo ver el juego de Tennessee vs. Indianapolis?

¿Cuándo y cómo ver el juego de New York vs. Miami?