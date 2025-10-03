Broncos vs. Eagles y todos los juegos de la Semana 5 de la NFL 2025: fechas, horarios y favoritos según la IA

GENERANDO AUDIO...

Semana 5 de la NFL 2025, con juegos en domingo y lunes. Foto: Pexels

El camino rumbo al Super Bowl sigue su marcha y se alista con la Semana 5 de la NFL 2025 con varios juegos atractivos, incluyendo algunos divisionales.

Las acciones dieron inicio el jueves por la noche con la victoria de San Francisco 26-23 sobre los Rams. Partido que destacó por la amplia llegada de aficionados de los 49ers, peses a ser visitantes.

Fechas y horarios de los partidos de la Semana 4 de la NFL 2025

La jornada dominical traerá consigo un juego en Londres, entre Minnesota Vikings (que lleva dos victorias y dos derrotas en la actual temporada) y Cleveland Browns (que acumula un triunfo y tres descalabros).

Domingo 5 de octubre

Vikings vs. Browns , a las 07:30 de la mañana (tiempo del centro de México)

, a las 07:30 de la mañana (tiempo del centro de México) Texans vs. Ravens , a las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México)

, a las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México) Dolphins vs. Panthers , a las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México)

, a las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México) Raiders vs. Colts , a las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México)

, a las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México) Giants vs. Saints , a las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México)

, a las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México) Cowboys vs. Jets , a las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México)

, a las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México) Broncos vs. Eagles , a las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México)

, a las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México) Titans vs. Cardinals , a las 14:05 horas (tiempo del centro de México)

, a las 14:05 horas (tiempo del centro de México) Buccaneers vs. Seahawks , a las 14:05 horas (tiempo del centro de México)

, a las 14:05 horas (tiempo del centro de México) Lions vs. Bengals , a las 14:25 horas (tiempo del centro de México)

, a las 14:25 horas (tiempo del centro de México) Commanders vs. Chargers , a las 14:25 horas (tiempo del centro de México)

, a las 14:25 horas (tiempo del centro de México) Patriots vs. Bills, a las 18:20 horas (tiempo del centro de México)

Lunes 6 de octubre

Chiefs vs. Jaguars, a las 18:15 horas (tiempo del centro de México)

¿Quiénes son favoritos en la Semana 5 de la NFL, según la IA?

La IA tiene su predicción de equipos favoritos en la Semana 5 de la NFL 2025, así lo señala Gemini, un modelo de inteligencia artificial multimodal desarrollado por Google DeepMind, quien compartió lo siguiente:

Vikings vs. Browns: el favorito sería Vikings

Texans vs. Ravens: el favorito sería Ravens

Dolphins vs. Panthers: el favorito sería Panthers

Raiders vs. Colts: el favorito sería Colts

Giants vs. Saints: el favorito sería Giants

Cowboys vs. Jets: el favorito sería Cowboys

Broncos vs. Eagles: el favorito sería Eagles

Titans vs. Cardinals: el favorito sería Cardinals

Buccaneers vs. Seahawks: el favorito sería Buccaneers

Lions vs. Bengals: el favorito sería Lions

Commanders vs. Chargers: el favorito sería Chargers

Patriots vs. Bills: el favorito sería Bills

Chiefs vs. Jaguars: el favorito sería Chiefs

Los juegos de la Semana 5 de la NFL 2025 prometerán emociones, y cualquier jugada inesperada y sorpresiva podría cambiar el resultado de los partidos, por lo que se deberá esperar hasta el final para verificar quiénes ganaron y quiénes perdieron, e incluso quiénes empataron.

Equipos que descansan

Esta jornada tiene a Falcons, Bears, Packers y Steelers, como los equipos que no jugarán, como parte de su descanso programado de temporada.