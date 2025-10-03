Broncos vs. Eagles y todos los juegos de la Semana 5 de la NFL 2025: fechas, horarios y favoritos según la IA
El camino rumbo al Super Bowl sigue su marcha y se alista con la Semana 5 de la NFL 2025 con varios juegos atractivos, incluyendo algunos divisionales.
Las acciones dieron inicio el jueves por la noche con la victoria de San Francisco 26-23 sobre los Rams. Partido que destacó por la amplia llegada de aficionados de los 49ers, peses a ser visitantes.
Fechas y horarios de los partidos de la Semana 4 de la NFL 2025
La jornada dominical traerá consigo un juego en Londres, entre Minnesota Vikings (que lleva dos victorias y dos derrotas en la actual temporada) y Cleveland Browns (que acumula un triunfo y tres descalabros).
Domingo 5 de octubre
- Vikings vs. Browns, a las 07:30 de la mañana (tiempo del centro de México)
- Texans vs. Ravens, a las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México)
- Dolphins vs. Panthers, a las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México)
- Raiders vs. Colts, a las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México)
- Giants vs. Saints, a las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México)
- Cowboys vs. Jets, a las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México)
- Broncos vs. Eagles, a las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México)
- Titans vs. Cardinals, a las 14:05 horas (tiempo del centro de México)
- Buccaneers vs. Seahawks, a las 14:05 horas (tiempo del centro de México)
- Lions vs. Bengals, a las 14:25 horas (tiempo del centro de México)
- Commanders vs. Chargers, a las 14:25 horas (tiempo del centro de México)
- Patriots vs. Bills, a las 18:20 horas (tiempo del centro de México)
Lunes 6 de octubre
- Chiefs vs. Jaguars, a las 18:15 horas (tiempo del centro de México)
¿Quiénes son favoritos en la Semana 5 de la NFL, según la IA?
La IA tiene su predicción de equipos favoritos en la Semana 5 de la NFL 2025, así lo señala Gemini, un modelo de inteligencia artificial multimodal desarrollado por Google DeepMind, quien compartió lo siguiente:
- Vikings vs. Browns: el favorito sería Vikings
- Texans vs. Ravens: el favorito sería Ravens
- Dolphins vs. Panthers: el favorito sería Panthers
- Raiders vs. Colts: el favorito sería Colts
- Giants vs. Saints: el favorito sería Giants
- Cowboys vs. Jets: el favorito sería Cowboys
- Broncos vs. Eagles: el favorito sería Eagles
- Titans vs. Cardinals: el favorito sería Cardinals
- Buccaneers vs. Seahawks: el favorito sería Buccaneers
- Lions vs. Bengals: el favorito sería Lions
- Commanders vs. Chargers: el favorito sería Chargers
- Patriots vs. Bills: el favorito sería Bills
- Chiefs vs. Jaguars: el favorito sería Chiefs
Los juegos de la Semana 5 de la NFL 2025 prometerán emociones, y cualquier jugada inesperada y sorpresiva podría cambiar el resultado de los partidos, por lo que se deberá esperar hasta el final para verificar quiénes ganaron y quiénes perdieron, e incluso quiénes empataron.
Equipos que descansan
Esta jornada tiene a Falcons, Bears, Packers y Steelers, como los equipos que no jugarán, como parte de su descanso programado de temporada.