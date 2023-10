Semana 7 de la NFL 2023: fecha, hora y cómo ver los juegos en México

La Semana 7 de la NFL 2023 tendrá grandes emociones.

La Semana 7 de la NFL 2023 tendrá grandes emociones, en especial por partidos muy atractivos: Eagles vs Dolphins, Steelers vs Rams y 49ers vs Vikings. En Uno TV te decimos cuándo y cómo ver estos y todos los partidos de la jornada.

La séptima semana inicia este jueves 19 de octubre con el Thursday Night Football con el enfrentamiento entre los New Orleans Saints y los Jacksonville Jaguars.

En la Semana 6 terminaron invictos con las derrotas de Eagles y 49ers, por lo que ambos equipos buscarán regresar a la victoria para mostrar porque son los favoritos para llegar al Super Bowl.

Los de Philadelphia enfrentarán a los poderosos Dolphins la noche del domingo en un duelo de altas expectativas, mientras que los 49ers serán los favoritos ante Vikings en el Monday Night Football.

Dónde ver los partidos de la Semana 7 de la NFL

Jaguars (4-2) vs Saints (3-3)

Fecha: jueves 19 octubre 2023

Hora: 18:15

Lugar: Superdome, New Orleans

Por: Fox Sports

Raiders (3-3) vs Bears (1-5)

Fecha: domingo 22 octubre 2023

Hora: 11:00

Lugar: Soldier Field, Chicago

Por: NFL Game Pass

Browns(3-2) vs Colts (3-3)

Fecha: domingo 22 octubre 2023

Hora: 11:00

Lugar: Lucas Oil Stadium, Indianapolis

Por: NFL Game Pass

Bills (4-2) vs Patriots (1-5)

Fecha: domingo 22 octubre 2023

Hora: 11:00

Lugar: Gillette Stadium, Foxborough

Por: Afizzionados

Commanders (3-3) vs Giants (1-5)

Fecha: domingo 22 octubre 2023

Hora: 11:00

Lugar: MetLife Stadium, East Rutherford

Por: NFL Game Pass

Falcons (3-3) vs Buccaneers (3-2)

Fecha: domingo 22 octubre 2023

Hora: 11:00

Lugar: Raymond James Stadium, Tampa

Por: Fox Sports

Lions (5-1) vs Ravens (4-2)

Fecha: domingo 22 octubre 2023

Hora: 11:00

Lugar: M&T Bank Stadium, Baltimore

Por: Fox Sports

Steelers (3-2) vs Rams (3-3)

Fecha: domingo 22 octubre 2023

Hora: 14:05

Lugar: SoFi Stadium, Inglewood

Por: Canal 5

Cardinals (1-5) vs Seahawks (3-2)

Fecha: domingo 22 octubre 2023

Hora: 14:05

Lugar: Lumen Field, Seattle

Por: NFL Game Pass

Packers (2-3) en Broncos (1-5)

Fecha: domingo 22 octubre 2023

Hora: 14:25

Lugar: Empower Field at Mile High, Denver

Por: Fox Sports

Chargers (2-3) vs Chiefs (5-1)

Fecha: domingo 22 octubre 2023

Hora: 14:25

Lugar: Arrowhead Stadium, Kansas City

Por: Fox Sports

Dolphins (5-1) vs Eagles (5-1)

Fecha: domingo 22 octubre 2023

Hora: 18:20

Lugar: Lincoln Financial Field, Philadelphia

Por: ESPN y Star Plus

49ers (5-1) vs Vikings (2-4)