Serena Williams, leyenda del tenis, estará en México Siglo XXI. FOTO: Shutterstock

Serena Williams, empresaria y extenista norteamericana de 43 años, compartirá su experiencia en México Siglo XXI, un evento en el que los becarios de la Fundación Telmex Telcel interactúan cada año con personalidades del mundo del entretenimiento, deporte, cultura, negocios y ciencia.

La ganadora de 23 Grand Slam individuales, se presentará este viernes 5 de septiembre en el Auditorio Nacional, de la Ciudad de México, donde compartirá su experiencia y vida personal a la juventud de México.

¿Quién es Serena Williams, invitada de lujo en México Siglo XXI 2025?

Williams nació el 26 de septiembre de 1981 en Michigan, aunque creció en el suburbio californiano de Compton. Es la menor de cinco hermanos, entre ellos Venus Williams, también figura destacada en el tenis profesional.

Su padre asumió el rol de entrenador y, desde los 3 años, Serena comenzó a practicar en una cancha cercana a su casa. A los 5 inició en competencias y en 1995 se convirtió en profesional, iniciando así un ascenso implacable en el tenis femenino.

Primeros logros internacionales

Su debut olímpico llegó en Sídney 2000, donde, junto con Venus, ganó su primera medalla de oro en dobles. Un año antes, Serena había conquistado su primer Grand Slam en el US Open 1999.

En el 2002 explotó como figura mundial, ganando tres Grand Slams consecutivos (Roland Garros, Wimbledon y US Open) y alcanzando el número uno del ranking WTA, posición que mantuvo por 57 semanas consecutivas.

Su trayectoria y dominio en Grand Slam

En Pekín 2008, las hermanas Williams conquistaron un segundo oro en dobles al derrotar a las españolas Anabel Medina y Virginia Ruano Pascual.

El momento cumbre de Serena llegó en Londres 2012, donde obtuvo el oro en singles tras vencer a María Sharapova y completó el Career Golden Slam (los cuatro Grand Slam más el oro olímpico). Además, junto con Venus, se coronó campeona en dobles, sumando otro oro sin perder un solo set en todo el torneo.

Los récords históricos y momentos clave de Serena

En el 2015 logró el “Serena Slam”, al ganar los cuatro Grand Slam consecutivos. Un año más tarde, tras conquistar Wimbledon, se convirtió en la tenista de mayor edad en ganar un título individual de Grand Slam, con 34 años y 9 meses.

En los Juegos Olímpicos de Río 2016 no pudo repetir el éxito y quedó eliminada en dobles en primera ronda y en octavos de final en singles.

Su vida cambió en 2017, cuando descubrió que estaba embarazada poco antes del Abierto de Australia, torneo que ganó ante Venus, consiguiendo así su título número 23 de Grand Slam. Tras el nacimiento de su hija, Alexis Olympia Ohanian Jr., regresó a las canchas en 2018 y llegó a dos finales consecutivas del US Open, perdiendo ante Naomi Osaka y Bianca Andreescu.

Sus problemas de los isquiotibiales le limitaron algunas participaciones, pues se tuvo que retirar del Campeonato de Wimbledon 2021 por las fuertes dolencias y no pudo participar en el Abierto de Estados Unidos 2021 y anunció que no jugaría en el Abierto de Australia 2022, por el mismo motivo.

En 2022 promocionó la película “Rey Richard: Una familia ganadora”, que hablaba de su vida y la de su hermana con los pesados entrenamientos de su padre.

Fue el 2 de septiembre de 2023 que la famosa deportista dejó atrás el tenis luego de 25 años de carrera.

Legado y récords vigentes

Hasta la fecha, Serena suma 23 títulos de Grand Slam, quedando a uno de Margaret Court (24), la única que la supera en la historia del tenis femenino.

Consolidando una carrera brillante que marcó una época en el tenis femenino, sus victorias incluyen:

Cuatro medallas de oro olímpicas

23 títulos de Grand Slam individuales

títulos de 14 títulos de Grand Slam en dobles

títulos de Dos títulos de Grand Slam mixtos

Con una trayectoria marcada por títulos, récords y momentos históricos, Serena Williams es considerada uno de los grandes referentes del tenis mundial.

El 28 de mayo de 2025, obtuvo el Premio Princesa de Asturias 2025, gracias a su contribución al tenis y su búsqueda constante por la victoria.