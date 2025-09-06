GENERANDO AUDIO...

Serena Williams, ganadora de 23 Grand Slam, compartió que la dedicación y la disciplina son esenciales para ser triunfadores en México Siglo XXI, una celebración anual que reúne a miles de becarios de la Fundación TELMEX Telcel.

“Nunca dejen sus sueños, si alguien les dice no pueden hacerlo, no le crean, porque lo pueden hacer”, dijo la extenista de renombre mundial durante su ponencia en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, este viernes 5 de septiembre.

La leyenda del tenis destacó que vivir en un entorno que algunos consideran difícil, la hizo enfocarse y hacer lo necesario para destacar en el deporte blanco.

Inspiración de la familia y el hogar

La atleta e inspiración internacional recordó sus origines con los becarios de Fundación TELMEX Telcel, pues ella proviene de Compton, California, un área con un ambiente difícil, pero que la motivó a continuar en su carrera.

“Despierto pensando qué podría haber hecho más, es esta locura, vaya. Me despierto pensando ojalá hubiera tenido dos, tres o cinco más. Pero esa es la persona que soy yo, siempre trato de ser mejor, siempre trato de hacer más.” Serena Williams, ganadora de 23 Grant Slam

Detalló que el tenis le hizo poder apreciar realmente la jornada y poder entender de donde venía, lo que implicaba el largo trabajo que hizo y la dedicación que tuvo que tener para llegar a donde está.

¿La rivalidad con su hermana la hizo perder más victorias?

La atleta subrayó que tener a su hermana cerca fue algo positivo en su carrera, “más que cualquier otra cosa.”

“Venus realmente me motivó muchísimo a practicar diariamente, a trabajar arduamente y verla a ella haciéndolo, también me hizo creer que soy mejor yo misma. Así, cuando a ella no le iba bien, me hizo querer ser mejor”, dijo la extenista.

Aunque su padre eligió el tenis por ella, Williams consideró que “nació para ser tenista”.

La ganadora de 73 títulos del WTA Tour destacó que es una jugadora individual, a pesar de poder trabajar en equipo.

“A mí me gusta tener la responsabilidad individual de traer yo el desafío. Me gusta esta responsabilidad, así que creo, que definitivamente este era el deporte para mí.” Serena Williams, ganadora de 23 Grand Slam

Serena se enfrentó dificultades y aprendió del entorno

Aunque en su niñez vivió en Compton, California, una zona conflictiva, Serena Williams compartió que supo sacar lo mejor del lugar.

“Cuando era una niña, cuando era joven, Compton no necesariamente parecería ser un área difícil”. Serena Williams, ganadora de 23 Grand Slam

Sin embargo, Serena dijo que lo que ocurría en su vecindario era normal y fue perfecto: “Yo tuve una maravillosa familia, se trató de un entorno maravilloso para crecer y definitivamente”.

Mentalidad de ganador y la disciplina

Serena Williams dijo que la mentalidad de ganadora siempre es fundamental en todo lo que hagas.

“Quieres ser un empresario, quieres ser un atleta, independientemente de tu decisión, tienes que mostrarlo. Los campeones siempre tienen que pagar un precio y no siempre es divertido.” Serena Williams, ganadora de 23 Grand Slam

Asimismo, expresó que los campeones entienden cómo es el proceso.

“Los campeones entienden que las cosas no suceden de la noche a la mañana, uno tiene que desarrollar paso por paso, el trabajo, las cosas, para poder tener éxito”. Serena Williams, ganadora de 23 Grand Slam

Se requiere de mucha disciplina tener esta mentalidad para hacer las cosas diariamente.

La exnúmero 1 del mundo por la Asociación de Tenis Femenino relató que su obsesión por ser la mejor, fue lo que la hizo disciplinarse ya en la adultez.

“Así que la disciplina es importantísima y fundamental para poder tener éxito”. Serena Williams, ganadora de 23 Grand Slam

William recalcó que “el éxito está vinculado con disciplina”.

Los consejos de Serena Williams

Serena Williams aconsejó no rodearse de personas negativas, sino de gente positiva que cree en uno mismo como ella lo practica, si quieren resultados positivos.

Para todos los becarios, les dio un concejo como cierre de su participación:

“Nunca dejen sus sueños, si alguien les dice no pueden hacerlo, no le crean, porque lo pueden hacer”. Serena Williams, ganadora de 23 Grand Slam

¿Quién es Serena Williams, invitada en México Siglo XXI 2025?

Williams nació el 26 de septiembre de 1981 en Michigan, aunque creció en el suburbio californiano de Compton. Es la menor de cinco hermanos, entre ellos Venus Williams, también figura destacada en el tenis profesional.

Su padre asumió el rol de entrenador y, desde los 3 años, Serena comenzó a practicar en una cancha cercana a su casa. A los 5 inició en competencias y en 1995 se convirtió en profesional, iniciando así un ascenso implacable en el tenis femenino. Su debut olímpico llegó en Sídney 2000, donde, junto con Venus, ganó su primera medalla de oro en dobles. Un año antes, Serena había conquistado su primer Grand Slam en el US Open 1999.

En el 2002 explotó como figura mundial, ganando tres Grand Slams consecutivos (Roland Garros, Wimbledon y US Open) y alcanzando el número uno del ranking WTA, posición que mantuvo por 57 semanas consecutivas.

En Pekín 2008, las hermanas Williams conquistaron un segundo oro en dobles al derrotar a las españolas Anabel Medina y Virginia Ruano Pascual.

El momento cumbre de Serena llegó en Londres 2012, donde obtuvo el oro en singles tras vencer a María Sharapova y completó el Career Golden Slam (los cuatro Grand Slam más el oro olímpico). Además, junto con Venus, se coronó campeona en dobles, sumando otro oro sin perder un solo set en todo el torneo.

En el 2015 logró el “Serena Slam”, al ganar los cuatro Grand Slam consecutivos. Un año más tarde, tras conquistar Wimbledon, se convirtió en la tenista de mayor edad en ganar un título individual de Grand Slam, con 34 años y 9 meses.

En los Juegos Olímpicos de Río 2016 no pudo repetir el éxito y quedó eliminada en dobles en primera ronda y en octavos de final en singles.

Su vida cambió en 2017, cuando descubrió que estaba embarazada poco antes del Abierto de Australia, torneo que ganó ante Venus, consiguiendo así su título número 23 de Grand Slam. Tras el nacimiento de su hija, Alexis Olympia Ohanian Jr., regresó a las canchas en 2018 y llegó a dos finales consecutivas del US Open, perdiendo ante Naomi Osaka y Bianca Andreescu.

Sus problemas de los isquiotibiales le limitaron algunas participaciones, pues se tuvo que retirar del Campeonato de Wimbledon 2021 por las fuertes dolencias y no pudo participar en el Abierto de Estados Unidos 2021 y anunció que no jugaría en el Abierto de Australia 2022, por el mismo motivo.

En 2022 promocionó la película “Rey Richard: Una familia ganadora”, que hablaba de su vida y la de su hermana con los pesados entrenamientos de su padre.

Fue el 2 de septiembre de 2023 que la famosa deportista dejó atrás el tenis luego de 25 años de carrera.

¿Qué es México Siglo XXI?

Desde 2002, laFundación Telmex Telcel lleva a cabo anualmente el evento “México Siglo XXI” en el Auditorio Nacional, en donde se reúnen cerca de 10 mil becarios de diferentes partes del país pertenecientes a universidades públicas y privadas.

Este año, México Siglo XXI se lleva a cabo con invitados como: el actor Kevin Costner y la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, entre otros.

A lo largo de todo un día, los becarios tienen la oportunidad de escuchar conferencias de destacadas personalidades de talla internacional, en los ámbitos político, económico, tecnológico, deportivo y del entretenimiento, quienes interactúan con los jóvenes estudiantes y les comparten su experiencia y conocimientos.