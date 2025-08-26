Serena Williams revela uso de fármacos para bajar de peso

GENERANDO AUDIO...

Serena Williams no dudó en reconocer el fármaco para bajar de peso. Foto: AFP

Serena Williams, de 43 años, reveló que usó el fármaco GLP‑1, llamado Zepbound, para bajar 14 kilos después del nacimiento de sus dos hijas.

La tenista decidió usar este medicamento mediante la plataforma de telemedicina Ro, y además forma parte de su campaña como embajadora.

Serena Williams se muestra transparente

En una entrevista con Vogue, Williams confió que, tras convertirse en madre, enfrentó una lucha intensa para recuperar su forma física, a pesar de mantener entrenamientos rigurosos y una dieta saludable: “Nunca pude llegar al peso que necesitaba, sin importar cuánto entrenara”.

Al compartir su experiencia, enfatizó su interés por promover un diálogo honesto sobre salud y romper el estigma que rodea este tipo de tratamientos.

La tenista demostró un cambio físico considerable: la perdida de 14 kilos, lo que se traduce en una transformación positiva tanto a nivel físico como emocional.

Según se menciona, este tratamiento le ha permitido sentirse más ligera, con mayor energía, y con menos molestias articulares, lo que mejora notablemente su calidad de vida y bienestar general.

Asimismo, subrayó que su decisión responde mayormente a criterios de salud, no una búsqueda por ajustarse a cánones estéticos: “Siempre me sentí cómoda con cualquier tamaño… pero mi cuerpo no se sentía bien con ese peso extra. Esto fue lo que mi cuerpo necesitó”, afirmó.

Serena Williams y su nuevo físico causa controversia

El anuncio de Serena Williams generó un amplio debate: mientras algunos celebran su apertura y el enfoque en salud integral, otros advierten sobre los riesgos de promover medicamentos como solución rápida.

Se cuestiona si la figura pública de Williams podría enviar un mensaje contraproducente sobre la presión estética en mujeres y modelos a seguir.