Shanon Biles, madre biológica de Simone Biles, busca reconciliarse con ella

Simone Biles, atleta. | Foto: AFP.

Shanon Biles, madre biológica de la medallista olímpica Simone Biles, busca pedirle perdón y reconciliarse con la atleta, después de que la abandonara, al igual que a sus otros hijos, hace aproximadamente 20 años, así lo declaró durante una entrevista para el diario inglés Daily Mail.

La madre biológica de la gimnasta dijo a la publicación “que vive con la esperanza de que llegue el día en que Simone le acerque su mano para pedirle perdón por el pasado que no puede cambiar”, y es que, su adicción a las drogas la llevó a abandonar a sus hijos.

“Fue difícil dejar a mis hijos, pero tenía que hacer lo que tenía que hacer. No podía cuidar de ellos. Seguía consumiendo y [mi padre] no quería que entrara y saliera de sus vidas cuando no me encontraba bien”, explicó al DailyMail.

Hasta ahora, Shanon no ha sido parte de la vida de Simone. Sin embargo, reveló que está orgullosa del desempeño olímpico de Simone en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, motivo por el cual aseguró haber hecho una fiesta en su honor en el patio trasero de su casa adosada en Columbus, Ohio, a la cual asistieron amigos y vecinos que se reunieron para celebrar al equipo estadounidense en el dominio de la disciplina olímpica.

“No soy la persona que solía ser. Hoy estoy bien. Soy una persona cariñosa. Te daría la camisa que llevo puesta. Soy muy diferente a lo que me han retratado”, aseguró al diario.

¿Qué pasó entre Simone Biles y su madre biológica?

Debido a su adicción a las drogas, Shanon perdió a sus cuatro hijos, quienes primero estuvieron en hogares de acogida y luego fueron adoptados.

En el caso de Simone y su hermana Adria, éstas fueron adoptadas por su abuelo materno, Ronald, y su esposa Nellie. Mientras que, Tevin y Ashley fueron acogidos por su tía abuela.

De acuerdo a lo dicho en la entrevista, Ronald, abuelo de Simone y padre de Shanon, se vio obligado a intervenir cuando la vida de su hija se salió de control debido a la adicción a las drogas y al alcohol, lo que provocó que sus hijos entraran y salieran de hogares de acogida en Columbus, donde nacieron y donde Shanon aún vive.

Shanon Biles y su vida actual

Actualmente, Shanon Biles continúa viviendo en la misma casa adosada de ladrillo rojo en la esquina en un vecindario de Columbus plagado de delincuencia.

Además, ha acumulado una serie de deudas. Hasta 2018, debía 14 mil 234 dólares, un equivalente a 265 mil 351 pesos mexicanos, a 21 empresas, incluidas empresas de servicios médicos y financieros, sitios web de compras y un préstamo estudiantil de tres mil 834 dólares, es decir, poco más de 71 mil pesos mexicanos.

Según el diario inglés, Shanon ha enfrentado acciones judiciales 36 veces por diversos delitos menores de tránsito y casos penales. De hecho, en enero de 2020, fue declarada culpable de agresión y recibió una sentencia de prisión suspendida de 180 días y libertad condicional hasta enero de 2022.

Desde 2022, ha logrado mantenerse alejada de los problemas y eventualmente trabaja como cajera en una tienda de comestibles de descuento, aseguró.

“No estoy trabajando en este momento debido a problemas médicos, pero cuando trabajo, trabajo como cajera en Save A Lot”, dijo.

La madre biológica de Simone Biles también dijo en la entrevista que mantiene contacto con el padre biológico de Simone, Kevin Clemons, que vive en Cleveland y tampoco tiene contacto con su hija . Según el Daily Mail, Clemons tuvo problemas de adicción en el pasado y también le encantaría reconstruir una relación con su famosa hija.

“Ambos queremos verla. Hablo con él todo el tiempo. Él dice: ‘Si hablas con Simone, dale mi número. Me encantaría hablar con ella’. Pero ni siquiera puedo hablar con ella. Tengo que hablar con mi padre”, dijo Shanon.

No obstante, parte de la falta de comunicación con Simone responde a que Shanon no quiere llamarle a su hija, a pesar de tener su número de teléfono, ya que cree que la comunicación debe venir de Simone.

“Tengo un número directo, pero no lo usaré. Quiero que ella se comunique conmigo. Ahora tiene 27 años. Está casada. Me hubiera gustado ser parte de eso, pero solo tengo que esperarla. No puedes presionar a nadie”, declaró Shanon.