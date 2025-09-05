GENERANDO AUDIO...

Sheinbaum quiere pantallas para el Mundial 2026. FOTO: Cuartoscuro|Getty Images

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su Gobierno busca llegar a un acuerdo con la FIFA para instalar pantallas en plazas públicas y transmitir los partidos de la Copa del Mundo 2026 en México.

Sheinbaum recordó que la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey son sedes oficiales del torneo y destacó que su administración trabaja en coordinación con la Federación Internacional de Futbol Asociación para garantizar que la afición pueda disfrutar los encuentros en espacios abiertos.

Plan del Gobierno para el Mundial 2026

La mandataria adelantó que en los próximos días dará a conocer el plan oficial de actividades que prepara su Gobierno para el Mundial, el cual incluirá opciones de acceso gratuito para los aficionados.

[TE PUEDE INTERESAR: Dueños de palcos en el Estadio Banorte tendrán acceso gratis al Mundial de 2026]

“Vamos a buscar que los partidos se puedan ver en un lugar público. Estamos poniéndonos de acuerdo con la FIFA porque ellos tienen patrocinadores y reglas que se tienen que seguir para poder poner las pantallas, estamos viendo con ellos a ver si los podemos poner en el Zócalo”, señaló Sheinbaum.

Boletos y sedes del Mundial 2026

La presidenta aclaró que el costo de los boletos para los partidos del Mundial 2026 no depende de su administración, ya que es una decisión exclusiva de la FIFA y de los estadios sede, como el Estadio Azteca, así como los recintos en Guadalajara y Monterrey.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

México, junto con Estados Unidos y Canadá, será anfitrión de la Copa del Mundo 2026, que marcará la primera edición con 48 selecciones participantes.