¡Adiós, guapo! Shocker anuncia su retiro debido a severos problemas de salud

Shocker, luchador mexicano conocido como el 1000% guapo, anunció su retiro de los encordados debido a las constantes lesiones que ha sufrido en la última etapa de su carrera, por lo que se someterá a cirugía de mandíbula y tendrá que alejarse de la lucha libre de manera indefinida para atender sus problemas de salud.

José Luis Jair Soria, mejor conocido como Shocker, aseguró que su retiro de la lucha libre se debe a sus problemas de salud, no por una decisión voluntaria, asegurando que lo hace por su propio bien, aunque seguirá siendo cercano a los seguidores que lo han apoyado a lo largo de su carrera. Así lo dio a conocer al canal de YouTube de Más Lucha.

“Dejo el ring por mis lesiones y por salud, no porque yo quiera, ni porque nadie quiera. Yo lo dejo por mi propio bien porque me quiero mucho. Aparte, ser 1000% guapo no es fácil”.

Shocker