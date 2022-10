De luchador a vendedor de tacos, la vida de Shocker tras desfigurarse el rostro

El luchador Shocker, considerado por él mismo como “1000% guapo”, y quien intentó quitarse la vida el fin de semana pasado en Chiapas, sufrió hace un par de años un problema que le desfiguró el rostro con el paso del tiempo.

El integrante del Consejo Mundial de Lucha Libre muestra la parte inferior derecha de su mandíbula inflamada, un problema que le impide hablar y comer de forma normal.

El peleador Shocker ha contado que el problema comenzó hace un par de años con un golpe que recibió de parte del luchador Diamante Azul.

“Al momento que el Diamante Azul me da el antebrazo, fisura mi mandíbula, lo cual me mandó a enfermería y me pusieron injertos; creí que ya estaba bien y no hice caso por el alto umbral de dolor que tenemos”

Shocker.