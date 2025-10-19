Shohei Ohtani, el beisbolista japonés que metió a los Dodgers a la Serie Mundial con una actuación histórica

GENERANDO AUDIO...

¿Quién es el beisbolista Shohei Ohtani? Foto: Getty Images

Los Dodgers de Los Ángeles defenderán el título en su segunda Serie Mundial consecutiva tras derrotar 5-1 a los Cerveceros de Milwaukee. Pero más allá del resultado, el nombre que acaparó todos los titulares fue el de Shohei Ohtani, la superestrella japonesa que agrandó su leyenda con una actuación jamás vista en la historia del béisbol.

La noche del viernes, Ohtani bateó tres jonrones y lanzó seis entradas sin permitir carrera, en las que registró 10 ponches. Antes que él, ningún lanzador había pegado siquiera dos cuadrangulares en un juego de eliminatorias.

Su balance final de tres jonrones y 10 ponches nunca se había visto en la historia de las Grandes Ligas, ni en temporada regular ni en playoffs.

“Un hombre llamado Ohtani tuvo el mejor partido que cualquier ser humano haya tenido jamás en un campo de béisbol”, escribió el periodista Jayson Stark en The Athletic, quien calificó su actuación como “sobrenatural”. Y remató con una frase que ya dio la vuelta al mundo: “Ni Babe Ruth hizo esto”.

¿Quién es Shohei Ohtani?

Shohei Ohtani nació el 5 de julio de 1994 en Ōshū, una ciudad de la prefectura de Iwate, al norte de Japón. Desde niño destacó por su fuerza, velocidad y precisión. A los 18 años debutó en la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB) con los Hokkaido Nippon-Ham Fighters, donde rápidamente se convirtió en un fenómeno mediático y deportivo.

Su singularidad radica en algo prácticamente imposible en el béisbol moderno, ser un jugador de dos vías, es decir, destacar tanto como lanzador como bateador. Ohtani dominaba ambas facetas con una naturalidad que recordaba a los tiempos más puros del béisbol, cuando los jugadores lo hacían todo.

Su llegada a las Grandes Ligas

En 2018 dio el salto a las Grandes Ligas (MLB) con Los Angeles Angels y su impacto fue inmediato, pues en su temporada de debut fue nombrado Novato del Año de la Liga Americana, y más tarde, en 2021 y 2023, fue elegido Jugador Más Valioso (MVP).

Con su fichaje por los Dodgers en 2023, con un contrato récord de 700 millones de dólares, el más alto en la historia del deporte profesional, Ohtani pasó a ser el rostro global del béisbol. Y este año, con su actuación monumental ante Milwaukee, ha justificado cada cifra de ese acuerdo.

“Fue realmente divertido en ambos lados”

Durante su hazaña del viernes, Ohtani alcanzó velocidades de más de 160 kilómetros por hora en el montículo, y los tres jonrones que conectó superaron los 409 metros de distancia proyectada.

Uno de ellos incluso salió del estadio, según reportes de The Athletic.

“Fue realmente divertido en ambos lados”, dijo Ohtani al finalizar el encuentro, tras recibir el premio MVP de la serie. “Lo ganamos como equipo, es realmente un esfuerzo de todos. Espero que todos en Los Ángeles, Japón y en todo el mundo puedan disfrutar de un buen sake”.

El alma de los Dodgers

Gracias a su desempeño, los Dodgers aseguraron su 26ª participación en una Serie Mundial, y buscarán ser el primer equipo desde los Yankees de Nueva York (1998-2000) en conquistar títulos consecutivos.

El impacto de Ohtani va más allá del diamante, es una figura que ha trascendido fronteras, inspirando tanto a los fanáticos japoneses como a los estadounidenses. Su disciplina, modestia y perfeccionismo lo han convertido en un ícono deportivo y cultural global.

Una nueva era para el béisbol

Comparado constantemente con Babe Ruth, Ohtani ya ha superado al mito en muchas métricas, pero más allá de los números, su mayor aporte es haber devuelto la magia a un deporte que creía haberlo visto todo.

A sus 31 años, Shohei Ohtani no solo está viviendo su mejor momento, está redefiniendo lo que significa ser un jugador de béisbol. Y después del partido que ya se describe como “el mejor en la historia del béisbol”, nadie duda que estamos viendo a una leyenda en tiempo real.