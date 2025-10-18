Shohei Ohtani juega con los Dodgers "el mejor partido de la historia del béisbol": "Ni siquiera Babe Ruth"

GENERANDO AUDIO...

Shohei Ohtani este viernes durante el juego.

Los Dodgers de Los Ángeles defenderán el título en su segunda Serie Mundial consecutiva tras derrotar este viernes 5-1 a los Cerveceros de Milwaukee, en una noche en que Shohei Ohtani agrandó su leyenda con una actuación única en la historia.

La superestrella japonesa bateó tres jonrones en un partido en el que también lanzó durante seis entradas, en las que logró 10 ponches y no permitió una sola carrera.

Antes que el japonés, de 31 años, ningún lanzador había pegado dos jonrones en un juego de eliminatorias.

Su balance final de tres cuadrangulares y 10 ponches tampoco se había registrado en toda la historia de las Grandes Ligas, tanto en playoffs como temporada regular.

¿Por qué se consideró el mejor partido de la historia de beisbol y que consagró a Shohei Ohtani como una leyenda?

El periodista Jayson Stark de The Athletic de The New York Times, describió a Shohei Ohtani como un “fenómeno sobrenatural”.

“Un hombre llamado Ohtani tuvo el mejor partido que cualquier ser humano haya tenido jamás en un campo de béisbol”, escribió el comunicador en The Athletic.

Y agregó: “Ni siquiera Babe Ruth hizo esto”.

Los mejores momentos de Shohei Ohtani, según The Athletic

Los tres jonrones del lanzador de los Dodgers viajaron una distancia proyectada de más de 409 metros. El periodista destacó que "es difícil saber si esa proyección es precisa, ya que uno de ellos salió del estadio".

Ohtani lanzó una bola de dos hits y 10 ponches en las más de seis entradas que estuvo en el montículo.

lanzó una bola de dos hits y 10 ponches en las más de seis entradas que estuvo en el montículo. Lanzó dos lanzamientos más fuertes que 100 mph.

“Fue realmente divertido en ambos lados”, declaró Shohei Ohtani, quien dedicó su premio MVP (Jugador Más Valioso) de la serie a los fanáticos del béisbol en todo el planeta.

“Lo ganamos como equipo, es realmente un esfuerzo de equipo. Espero que todos en Los Ángeles, Japón y en todo el mundo puedan disfrutar de un buen sake”. Shohei Ohtani

La gloria de los Dodgers

A partir del 24 de octubre, la popular franquicia californiana pugnará por ser la primera en revalidar el título desde 2000, en una Serie Mundial que les enfrentará a los Marineros de Seattle o a los Azulejos de Toronto.

Impulsados por Shohei Ohtani, los Dodgers pueden revalidar el título por primera vez desde el triplete de los Yankees de Nueva York entre 1998 y 2000.