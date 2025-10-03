Sigue a Isaac del Toro en el Grande Trittico Lombardo, por Claro Sports

GENERANDO AUDIO...

Isaac del Toro disputará el Grande Trittico Lombardo, por por Claro Sports

Isaac del Toro tendrá tres nuevas citas en su calendario internacional y Claro Sports llevará cada detalle a la audiencia de México y Latinoamérica. El ciclista mexicano, quien viene de brillar en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta Ruanda 2025, participará en el Grande Trittico Lombardo, una serie de tres clásicas italianas que forman parte del calendario UCI ProSeries y Europe Tour.

El domingo 5 de octubre, Del Toro competirá en la Coppa Agostoni – Giro delle Brianze, prueba de categoría 1.1 que reunirá a 22 equipos, incluidos ocho WorldTour. Un día después, el lunes 6, tomará la salida en la histórica Coppa Bernocchi – GP Banco BPM, de categoría ProSeries y con más de un siglo de tradición. Finalmente, el martes 7 estará en los Tres Valles Varesinos (Tre Valli Varesine), considerada una de las clásicas más prestigiosas de Lombardía.