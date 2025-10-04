Sigue el partido del AEL Limassol de Memo Ochoa vs Anorthosis de la liga de Chipre, en vivo

GENERANDO AUDIO...

Guillermo Ochoa disputará su tercer partido en la Primera División de Chipre como jugador del AEL Limassol. El portero mexicano ha sido titular en los dos compromisos anteriores y volverá a defender la portería este sábado ante el Anorthosis. El encuentro, correspondiente a la jornada 6 del campeonato, será una prueba importante para el AEL, que busca recuperarse tras un inicio irregular. Para Ochoa, representa la posibilidad de conseguir su primer triunfo en casa con el equipo chipriota. Sigue la transmisión en vivo del partido, AQUÍ.