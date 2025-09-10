Sin Messi, Argentina cae ante Ecuador en el cierre de la eliminatoria para el Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

Enner Valencia marcó el gol del triunfo de Ecuador. Reuters





Ecuador cerró las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con una victoria 1-0 sobre Argentina en el Estadio Monumental Banco Pichincha. Aunque ambos equipos ya estaban clasificados, el duelo estuvo marcado por las expulsiones y el penalti que definió el marcador. La Albiceleste jugó sin Lionel Messi y, pese a las primeras llegadas de Lautaro Martínez, Enner Valencia abrió el camino para los locales.

El encuentro se inclinó al minuto 31 con la expulsión de Nicolás Otamendi tras una falta sobre Valencia. En tiempo añadido, el VAR revisó una acción de Nicolás Tagliafico sobre Ángelo Preciado y se señaló penalti, que Enner Valencia convirtió al 45+13 para darle ventaja a Ecuador. En la segunda mitad, Moisés Caicedo también vio la roja por doble amarilla, dejando a ambos equipos con diez jugadores.

Argentina buscó el empate con los ingresos de Lo Celso, Álvarez y Mastantuono, pero no logró romper la defensa local. Ecuador resistió con orden y hasta generó peligro con Kevin Rodríguez y Piero Hincapié. El resultado final consolidó a Ecuador con 29 puntos en la clasificación, mientras Argentina, a pesar de la derrota, terminó como líder del proceso eliminatorio con 38 unidades. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM