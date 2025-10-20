GENERANDO AUDIO...

Jugador del Marathon falla gol frente al arco y sin portero. Foto: Getty Images

El fútbol hondureño vivió uno de esos momentos difíciles de explicar, durante el partido entre Marathón y Génesis FC, correspondiente a la jornada 15 del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras,

El delantero Alexy Vega desperdició una ocasión clarísima, con el portero vencido y el arco completamente vacío, terminó fallando lo que parecía un gol seguro.

Corría el minuto 51 del encuentro cuando Francisco Martínez lanzó un balón largo hacia el área rival. Vega controló, dejó atrás al guardameta Esau Flores y quedó de frente al marco, sin oposición. Sin embargo, en una acción que rápidamente dio la vuelta en redes sociales, su remate se fue desviado, dejando atónitos a los aficionados presentes en el estadio y a quienes siguieron la transmisión.

Las imágenes se viralizaron de inmediato, y usuarios en plataformas como X y Facebook calificaron la acción como “una de las fallas más increíbles del fútbol hondureño en los últimos años”.

Marathón, superior de principio a fin

Más allá de esa jugada, el Marathón se impuso con autoridad por 3-0 ante Génesis FC, resultado que le permite mantenerse en la pelea por el liderato del campeonato.

El conjunto verdolaga se mostró más efectivo, aprovechando sus oportunidades pese a jugar parte del segundo tiempo con un hombre menos. En el minuto 45+2, Odin Ramos robó el balón en la salida de Génesis y asistió a Alexy Vega, quien definió con un disparo de tres dedos para abrir el marcador.

Posteriormente, al 71’, el panameño Iván Anderson fue expulsado tras recibir su segunda amarilla, dejando al Marathón con diez jugadores. Aun así, el equipo dirigido por Salomón Nazar no perdió el control del partido.

En el 82’, Samuel Elvir amplió la ventaja con un potente disparo desde el costado del área, y tres minutos más tarde, Rubilio Castillo aprovechó un error del portero Flores para sentenciar el encuentro (85’).

Un triunfo que consolida al Marathón

Con este resultado, el Marathón rompió una racha de empates y confirmó su buen momento en el torneo, el equipo se mantiene como uno de los contendientes al título y reafirma su fortaleza ofensiva.

El partido también quedará marcado por la jugada de Alexy Vega, una falla que ya es parte de las imágenes más virales de la Liga Nacional de Honduras.