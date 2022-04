Aspecto de partido de Champions League mientras se entona el himno. Foto: Getty Images.

El popular himno de la Champions, aquel que ha sonado en más de un hogar mientras el Chelsea, Bayern, Benfica o el Manchester juegan, tiene un significado simple, pero difícil de descifrar debido a que está escrito en inglés, alemán y francés.

El motivo por el que el himno es cantado en tres idiomas es porque estos son los oficiales de la Union of European Football Associations (UEFA) y son los que hablan la mayoría de aquellos que tienen la dicha de jugar en la liga más competitiva del mundo.

La traducción del himno, viral en TikTok

El himno de la Champions, el cual fue escrito por Tony Britten, está nuevamente en boca de todos debido a un video, que fue republicado en redes, en el que se ve a una aficionada de hueso colorado al futbol traduciéndolo mientras porta distintas playeras de equipos europeos.

El video titulado “Qué dice el himno de la Champions League” suma, hasta el momento, más de 42 mil reacciones y mil comentarios en TikTok.

¿Qué dice, en español, el famoso himno?

La usuaria Jenny Lu canta parte del himno en español y, a la vez, desentraña el misterio que rodea a la letra que empieza en alemán, continúa en inglés y remata en francés.

“Ellos son los mejores. Estos son los campeones. Los maestros, los mejores, los grandes equipos. Los campeones, los maestros, los mejores. Los grandes equipos. Los campeones” Himno de la Champions.

"Ellos son los mejores. Estos son los campeones. Los maestros, los mejores, los grandes equipos. Los campeones, los maestros, los mejores. Los grandes equipos. Los campeones" Himno de la Champions.

El himno de la Champions es una adaptación a la obra “Zadok, the priest“, del compositor alemán Georg Friedrich Händel y fue grabado por la Royal Philharmonic Orchestra y el coro de la Academy of Saint Martin in the Fields.

En otra parte, el himno dice así: