Sorteo de la Champions League 2025/26: así quedan los equipos, ¿cuál es el grupo de “la muerte”?

Sorteo de la Champions League 2025/26. Foto: Getty

El sorteo de la Champions League 2025/26 quedó listo y los 36 equipos participantes ya conocieron sus destinos para la Fase Liga. Uno de los duelos que más destacaron de esta etapa es el Real Madrid vs. Liverpool, dos equipos llenos de historia, traidición y éxitos.

La máxima competición europea de clubes regresa para su edición número 71, y la 34 desde que pasó a llamarse UEFA Champions League. El PSG es el actual campeón del torneo y tratará de replicar lo conquistado el pasado mes de mayo.

¿Cuáles son los partidos más llamativos, tras el sorteo de la Champions League 2025/26?

Todos los partidos de Fase Liga se juegan de acuerdo con un sistema donde cada club se mide ante ocho oponentes. Cada equipo tiene la posibilidad de jugar cuatro partidos en casa y cuatro de visita. Los 10 juegos que más llaman la atención son:

PSG vs. Barcelona

Real Madrid vs. Liverpool

Manchester City vs. Real Madrid

Bayern München vs. Arsenal

Liverpool vs. Inter

Barcelona vs. Chelsea

Juventus vs. Borussia Dortmund

Bayern München vs. Chelsea

Borussia Dortmund vs. Inter

Arsenal vs. Inter

¿Cuándo son los partidos de la Champions League 2025/26?

Luego de conocer cómo quedó el sorteo de la Champions League 2025/26, la Fase Liga así quedó en agenda:

Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025

Jornada 2: 30 de septiembre y 1 de octubre 2025

Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025

Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025

Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025

Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025

Jornada 7: 20/21 de enero de 2026

Jornada 8: 28 de enero de 2026

¿Cuándo son las rondas eliminatorias de la Champions League 2025/26?

Play-offs eliminatorios: 17/18 y 24/25 febrero de 2026

Octavos de final: 10/11 y 17/18 marzo de 2026

Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026

Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026

Final: 30 de mayo de 2026

¿Dónde es la final de la Champions League de 2026?

El Puskás Aréna de Budapest, en Hungría, será el escenario en el que la Champions League 2025/26 alcance su punto álgido el 30 de mayo de 2026. El estadio también albergó la final de la UEFA Europa League en 2023, pero esta será la primera vez que la final de la máxima competición europea de clubes se celebre en ese país.